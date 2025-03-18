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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
18 марта 2025, 10:59

О чем бы сегодня публично ни заявили Трамп и Путин, это будет только часть правды

18 марта 2025, 10:59
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фото: иллюстративное
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У каждой из сторон есть желание одержать большую и маленькую "победу" и они будут продавать именно это. Подготовка к "измене" в Украине уже началась, в частности, относительно потенциального доступа России в порт Одессы. Вброс, который уже вызвал большой информационный ажиотаж. С какого испуга Одесса здесь? Так же пока не ясно, как мы можем вернуть под контроль Энергодар, где находится ЗАЭС.

Информационные трактовки телефонного контакта также будут достаточно хаотичны. И каждая из сторон будет играть свою аудиторию. Это ясно.

Важно будет отследить не слова, а следующие действия. Последние дни недели россияне и американцы играли в поддавки - делая "приятное" друг другу, однако, это все то, что абсолютно никак не влияло на удобрение ни одной из сторон. Это были реверансы для возможности официального контакта. Ибо этот контакт нужен и Трампу и Путину, для каждого со своей повесткой дня.

Теоретически у России и США нет общего врага, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы слиться в экзистенциальном порыве стать полноценными союзниками. Теоретически объектом для совместного "похода на вас" может быть Европа и Украина как ее составляющая. Но это большее желание Москвы, а не Вашингтона, определившего своим главным конкурентом Китай.

Поэтому суммируя. Для нас лучшим сценарием было бы очевидно: чтобы Трамп повторил с Путиным "беседу в Овальном кабинете 28 февраля". Что ж, ждем.

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