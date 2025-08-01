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Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
01 серпня 2025, 12:59

Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%

01 серпня 2025, 12:59
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Протягом останніх трьох днів Москва активно показує Трампу, що готова піти на результативні переговори в обмін на не введення нових санкцій
Протягом останніх трьох днів Москва активно показує Трампу, що готова піти на результативні переговори в обмін на не введення нових санкцій
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Передумови

Все почалося з візиту Лаврова в Пекін, де, з великою долею імовірності, росіянам сказали, що Китай не хотів би зараз входити в велику торгову війну чернз Росію (КНР не дуже хоче зараз загострень в стосунках з Вашингтоном).

50% мито на Бразилію показало, що Трамп може і не жартувати, а готовий до активніших дій.

Індія почала хитатися і може прийняти рішення про відмову від російської нафти.

Російські ЗМІ почали писати про розконсервування переговорів Дмітрієв-Рубіо, адже, схоже Трамп прийняв рішення про початок великого нафтового обмеження Росії, що грозить вже в найближчі місяці падінням нафтових доходів на, як мінімум, 25%.

Перспективи

На відміну від попередніх раундів переговорів у Путіна практично немає опції зірвати переговори руками українців. І заяви про те, що потрібно віддати Херсон чи Запоріжжя виглядатимуть, як зрив переговорів самими росіянами.

Путін зараз мислить категорією "коротких кроків" і його задача, як і в усі попередні місяці - потягнути час. Це важливо, бо рішення, які можуть виникнути в ході переговорів, Росія розглядатиме, як тимчасові.

Головна вимога Путіна буде зняття санкцій і повернення на європейські ринки. Саме тому активізувався Дмітрієв і саме тому російські ЗМІ почали писати про пʼятисторонню угоду Росія-Україна-Китай-США-ЄС.

Щодо України, то головними будуть вимоги провести вибори, про російську мову та російську церву. При цьому РФ "на фронт" виставить вимоги про зупинку постачання зброї та не розміщувати миротворців, розуміючи, що миротворці не мають жодного значення, а зброя все одно постачатиметься. Їм важливо буде піти на поступки в цих питаннях і вимагати від України поступок в питання мови і церкви.

Висновки

Ми справді, вперше стоїмо напередодні можливого результативного переговорного процесу, де, схоже, Китай починає підтискати росіян.

В разі реального початку мирного процесу, з великою долею імовірності, ми зможемо говорити про початок закінчення ери Путіна.

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