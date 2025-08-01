Впервые вероятность 30-дневного перемирия стала больше 50%

В последние три дня Москва активно показывает Трампу, что готова пойти на результативные переговоры в обмен на не введение новых санкций

В последние три дня Москва активно показывает Трампу, что готова пойти на результативные переговоры в обмен на не введение новых санкций

иллюстративное фото: из открытых источников

Предпосылки

Все началось с визита Лаврова в Пекин, где, с большой долей вероятности, россиянам сказали, что Китай не хотел бы сейчас входить в крупную торговую войну в Россию (КНР не очень хочет сейчас обострений в отношениях с Вашингтоном).

50% пошлины на Бразилию показали, что Трамп может и не шутить, а готов к более активным действиям.

Индия начала шататься и может принять решение об отказе от российской нефти.

Российские СМИ начали писать о расконсервировании переговоров Дмитриев-Рубио, ведь, похоже, Трамп принял решение о начале крупного нефтяного ограничения России, что грозит уже в ближайшие месяцы падением нефтяных доходов на, как минимум, 25%.

Перспективы

В отличие от предыдущих раундов переговоров у Путина практически нет возможности сорвать переговоры руками украинцев. И заявления о том, что нужно отдать Херсон или Запорожье, будут выглядеть как срыв переговоров самими россиянами.

Путин сейчас мыслит категорией "коротких шагов" и его задача, как и во все предыдущие месяцы – потянуть время. Это важно, потому что решения, которые могут возникнуть в ходе переговоров, Россия будет рассматривать как временные.

Главным требованием Путина будет снятие санкций и возвращение на европейские рынки. Именно поэтому активизировался Дмитриев и именно поэтому российские СМИ начали писать о пятистороннем соглашении Россия-Украина-Китай-США-ЕС.

Что касается Украины, то главными будут требования провести выборы, о русском языке и русской церкви. При этом РФ "на фронт" выставит требования об остановке поставок оружия и не размещать миротворцев, понимая, что миротворцы не имеют никакого значения, а оружие будет все равно поставляться. Им важно будет пойти на уступки в этих вопросах и потребовать от Украины уступок по языку и церкви.

Выводы

Мы действительно впервые стоим накануне возможного результативного переговорного процесса, где, похоже, Китай начинает поджимать россиян.

В случае реального начала мирного процесса с большой долей вероятности мы сможем говорить о начале окончания эры Путина.