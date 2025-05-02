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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
02 травня 2025, 12:05

Трамп вийшов із переговорів: що це означає

02 травня 2025, 12:05
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Із негативного – заява Венса, де він наполягає, що далі мають бути прямі переговори Україна-Росія
Із негативного – заява Венса, де він наполягає, що далі мають бути прямі переговори Україна-Росія
фото: Getty images
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  1. Взагалі зараз інформаційна лінія США зводиться до того, що США зробили все можливе, винні обидві сторони, Україні треба думати, бо вона слабша.
  2. Наша надважлива задача пояснювати чому прямі переговори з РФ – це пастка. І варто пам'ятати – заява Венса це пояснення для внутрішньої аудиторії позиції Трампа, а не примушування нас до таких переговорів. Це дві кардинально різні речі.
  3. Із позитиву: Трамп вийшов з переговорів після угоди про мінерали і символічного виділення зброї на 50 млн доларів. Простіше кажучи, вихід з переговорів не передбачає припинення допомоги.
  4. Як я і казав багато разів – для нас головними переговорами є переговори Європа – США, де ми є одним з трьох базових питань (мита, парасолька НАТО над Європою і війна в Україні). Від цих переговорів залежатиме подальша фінансова і воєнна (за яку заплатить Європа) допомога Україні. Тому повторю вкотре: наша головна ціль не сваритися з США і бути частиною безпекового та економічного периметру переговорів Європа-США.
  5. Наступне переговорне вікно можливостей з'явиться не раніше закінчення літнього наступу.
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