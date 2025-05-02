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02 травня 2025, 09:10

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

02 травня 2025, 09:10
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фото: AP
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Президент Дональд Трамп заявив, що відтепер Штати святкуватимуть 8 травня День перемоги США у Другій світовій війні, а 11 листопада – День перемоги у Першій світовій війні

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social, інформує RegioNews.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День перемоги у Першій світовій війні", – написав американський президент.

Трамп зазначив, що США виграли обидві війни.

"Ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо – це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!" – наголосив він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила експорт зброї до України на 50 мільйонів доларів через прямі комерційні продажі.

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