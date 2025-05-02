Трамп вышел из переговоров: что это значит

Из негативного – заявление Венса, где он настаивает, что дальше должны быть прямые переговоры Украина-Россия

Из негативного – заявление Венса, где он настаивает, что дальше должны быть прямые переговоры Украина-Россия

фото: Getty Images

Вообще сейчас информационная линия США сводится к тому, что США сделали все возможное, виноваты обе стороны, Украине нужно задуматься, потому что она слабее. Наша сверхважная задача — объяснять, почему прямые переговоры с РФ — это ловушка. И стоит помнить: заявление Венса — это объяснение для внутренней аудитории позиции Трампа, а не принуждение нас к таким переговорам. Это две принципиально разные вещи. Из положительного: Трамп вышел из переговоров после соглашения по полезным ископаемым и символического выделения оружия на 50 млн долларов. Проще говоря, выход из переговоров не означает прекращения помощи. Как я многократно говорил — для нас ключевыми являются переговоры Европа — США, где мы являемся одним из трех базовых вопросов (пошлины, "зонт" НАТО над Европой и война в Украине). От этих переговоров будет зависеть дальнейшая финансовая и военная помощь Украине (за которую заплатит Европа). Поэтому повторю еще раз: наша главная цель — не ссориться с США и быть частью переговорного периметра в сфере безопасности и экономики между Европой и США. Следующее окно возможностей для переговоров появится не ранее окончания летнего наступления.

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