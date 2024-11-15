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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
15 листопада 2024, 17:20

Як "бунти" в Абхазії можуть вплинути на війну в Україні

15 листопада 2024, 17:20
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Абхазький парламент несподівано заблокував прийняття закону про російські інвестиції в «республіку». І це може мати пряме відношення до України
Абхазький парламент несподівано заблокував прийняття закону про російські інвестиції в «республіку». І це може мати пряме відношення до України
ілюстративне фото: росЗМІ
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1. Закон про інвестиції міг би змінити ситуацію з нинішніми фінансовими потоками Абхазії. Від цього найбільше могли б постраждати колишній помічник Путіна Сурков і колишній губернатор Краснодарського краю Ткачов. За дивним збігом обставин координатор дій опозиції є Адгур Ардзінба, батько якого кілька років працював в Кремлі в команді Суркова.

2. Окрім економічних аспектів, варто звернути увагу і на політичний: не виключено, що це складніша гра Суркова, який хотів би запропонувати швидке й ефективне вирішення абхазького питання в обмін на повернення в Кремль. І підсидіти він дуже хоче Козака. Тим більше, що Козак останні три роки майже непомітний, хоча й зберіг свою посаду.

3. Пасьянс, як на мене, аж надто складний, але Сурков почав цю гру, виходячи з того, що Козак програв вибори в Молдові, не зміг дотиснути Грузію і не має якихось успіхів на українському фронті.

Отож, будемо вболівати за обидві команди.

Росія РФ бунт окупація окупанти Грузія бунти в Абхазії
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