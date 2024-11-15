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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
15 ноября 2024, 17:20

Как "бунты" в Абхазии могут повлиять на войну в Украине

15 ноября 2024, 17:20
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Абхазский парламент неожиданно заблокировал принятие закона о российских инвестициях в «республику». И это может иметь прямое отношение к Украине
Абхазский парламент неожиданно заблокировал принятие закона о российских инвестициях в «республику». И это может иметь прямое отношение к Украине
иллюстративное фото: росСМИ
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1. Закон об инвестициях мог бы изменить ситуацию с нынешними финансовыми потоками Абхазии. От этого больше всего могли бы пострадать бывший помощник Путина Сурков и бывший губернатор Краснодарского края Ткачев. По странному стечению обстоятельств координатор действий оппозиции Адгур Ардзинба, отец которого несколько лет работал в Кремле в команде Суркова.

2. Кроме экономических аспектов следует обратить внимание и на политический: не исключено, что это более сложная игра Суркова, который хотел бы предложить быстрое и эффективное решение абхазского вопроса в обмен на возвращение в Кремль. И подсидеть он хочет Козака. Тем более что Козак последние три года почти незаметен, хотя и сохранил свой пост.

3. Пасьянс, по-моему, слишком сложный, но Сурков начал эту игру, исходя из того, что Козак проиграл выборы в Молдове, не смог дожать Грузию и не имеет каких-либо успехов на украинском фронте.

Итак, будем болеть за обе команды.

Россия РФ бунт оккупация оккупанты Грузия бунты в Абхазии
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