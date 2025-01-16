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Тарас Загородній Керуючий партнер "Національної антикризової групи" info@regionews.ua
16 січня 2025, 13:10

Чому в Україні досі не почав діяти закон про підвищення акцизів на сигарети?

16 січня 2025, 13:10
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Ринок виробництва та продажу цигарок оцінюється в десятки мільярдів гривень. Де величезні кошти та надприбутки, там інтриги та скандали. Парламент ще на початку грудня минулого року ухвалив закон про підвищення акцизів, але з невідомих причин він досі не почав діяти
Ринок виробництва та продажу цигарок оцінюється в десятки мільярдів гривень. Де величезні кошти та надприбутки, там інтриги та скандали. Парламент ще на початку грудня минулого року ухвалив закон про підвищення акцизів, але з невідомих причин він досі не почав діяти
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Під час війни щороку зростають витрати на оборонний сектор. Також Україна потрібно виконувати зобов’язання перед ЄС. Відповідно, потрібно збільшувати доходи бюджету. Як свідчить військовий досвід інших країн, підіймають податки на цигарки та алкоголь. Це дозволять майже миттєво збільшити доходи в бюджет та направити кошти на оборонний сектор. З одного боку такі дії влади логічні. В умовах війни потрібно наповнювати державний бюджет доходами, щоб працював ВПК, виплачувалася заробітна платня військовим, а соціальні виплати – пенсіонерам. З іншого – ці кошти сплачують громадяни, які продовжують купувати цигарки та алкоголь за підвищеними цінами.

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Важливо, що ставки будуть розраховуватися у євро, а не в гривнях, як раніше.

Якщо порахувати, то пачка цигарок вже в цьому році подорожчає в середньому на 40 грн. Відповідно, вже у 2025 році мінімальна вартість пачки цигарок може скласти 130 грн. В бюджет заплановано додатково перерахувати від акцизів 612 млн грн у цьому році, а у довгостроковій перспективі до 2028 року понад 29 млрд грн. Ці кошти мають піти як раз на фінансування ВПК та соціальні програми.

Але з невідомих причин закон досі не почав діяти.

Навіть бізнес-асоціації, зокрема Український національний комітет Міжнародної торговельної палати та Федерація роботодавців України, звернулися до президента із проханням, щоб закон якнайшвидше набрав чинності. Річ у тому, що акциз складає значну частину собівартості пачки цигарок, виробникам та підприємствам суміжних сфер економіки наразі важко планувати свою бізнес-діяльність на цей рік.

Учасники ринку припускають, що затримка у набранні чинності закону може бути вигідна тютюновим ділкам, які блокують спроби підвищення податків та продовжують отримувати надприбутки.

Кожен день 2025 року, доки не діє цей закон, держава недотримує десятки мільйонів гривень. На сайті Верховної Ради написано, що закон на підпис президенту був направлений ще 9 грудня. Але схоже на те, що хтось із чиновників заблокував підписання.

Фінансування ВПК – пріоритет держави. Тому закон має якнайшвидше почати діяти.

закон бюджет Верховна Рада акциз податки сигарети підвищення податків
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