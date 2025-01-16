Почему в Украине до сих пор не начал действовать закон о повышении акцизов на сигареты?

Рынок производства и продажи сигарет оценивается в десятки миллиардов гривен. Где огромные средства и сверхприбыли, там интриги и скандалы. Парламент еще в начале декабря прошлого года принял закон о повышении акцизов, но по неизвестным причинам он до сих пор не начал действовать

Рынок производства и продажи сигарет оценивается в десятки миллиардов гривен. Где огромные средства и сверхприбыли, там интриги и скандалы. Парламент еще в начале декабря прошлого года принял закон о повышении акцизов, но по неизвестным причинам он до сих пор не начал действовать

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Рынок производства и продажи сигарет оценивается в десятки миллиардов гривен. Где огромные средства и сверхприбыли, там интриги и скандалы. Парламент еще в начале декабря прошлого года принял закон о повышении акцизов, но по неизвестным причинам он до сих пор не начал действовать

Во время войны ежегодно увеличиваются расходы на оборонный сектор. Также Украина должна выполнять обязательства перед ЕС. Соответственно нужно увеличивать доходы бюджета. Как свидетельствует военный опыт других стран, поднимают налоги на сигареты и алкоголь. Это позволит почти мгновенно увеличить доходы в бюджет и направить средства на оборонный сектор. С одной стороны, такие действия власти логичны. В условиях войны нужно наполнять государственный бюджет доходами, чтобы работал ВПК, выплачивалась заработная плата военным, а социальные выплаты – пенсионерам. С другой – эти средства платят граждане, продолжающие покупать сигареты и алкоголь по повышенным ценам.

4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. Важно, что ставки будут рассчитываться в евро, а не в гривнах, как раньше.

Если сосчитать, то пачка сигарет уже в этом году подорожает в среднем на 40 грн. Соответственно, уже в 2025 году минимальная стоимость пачки сигарет может составить 130 грн. В бюджет запланировано дополнительно перечислить от акцизов 612 млн. грн. в этом году, а в долгосрочной перспективе к 2028 году свыше 29 млрд. грн. Эти средства должны пойти на финансирование ВПК и социальные программы.

Но по неизвестным причинам закон до сих пор не начал действовать.

Даже бизнес-ассоциации, в частности Украинский национальный комитет Международной торговой палаты и Федерация работодателей Украины, обратились к президенту с просьбой, чтобы закон как можно скорее вступил в силу. Дело в том, что акциз составляет значительную часть себестоимости пачки сигарет, производителям и предприятиям смежных сфер экономики трудно планировать свою бизнес-деятельность на этот год.

Участники рынка предполагают, что задержка в вступлении закона в силу может быть выгодна табачным дельцам, которые блокируют попытки повышения налогов и продолжают получать сверхприбыли.

Каждый день 2025 года, пока не действует этот закон, государство не соблюдает десятки миллионов гривен. На сайте Верховной Рады написано, что закон на подпись президенту был направлен еще 9 декабря. Но похоже, что кто-то из чиновников заблокировал подписание.

Финансирование ВПК – приоритет государства. Поэтому закон должен как можно быстрее начать действовать.