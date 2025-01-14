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У Львівській області правоохоронці припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів по Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Група ділків організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться в одній з країн ЄС.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері Telegram. Замовлення споживачам відправляли поштою.

Склади з підакцизними товарами були розташовані на Київщині. Правоохоронці провели обшуки у складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів у Києві. Вилучено понад 6000 шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість продукції становить понад 3,3 млн грн.

Триває досудове розслідування, наразі призначена низка судових експертиз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрабандисти з Буковини, які у цистернах везли до Румунії сигарети, отримали мільйонні штрафи.