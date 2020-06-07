Чому Шарій підтримує Авакова
Цікаво спостерігати, як у лідера партії імені самого себе Шарія третій день "палає" через статтю у журналі "НВ" про його зв'язки з сімейством Кацуб - колишнім депутатом-регіоналом Володимиром Кацубою і двома його синами, один з яких був визнаний винним у справі розкрадання "Нафтогазу" Сергієм Курченко
Цікаво спостерігати, як у лідера партії імені самого себе Шарія третій день "палає" через статтю у журналі "НВ" про його зв'язки з сімейством Кацуб - колишнім депутатом-регіоналом Володимиром Кацубою і двома його синами, один з яких був визнаний винним у справі розкрадання "Нафтогазу" Сергієм Курченко
Насправді, про зв'язки Шарія та Кацуб вже писали - і я, та інші ресурси. Але що Шарія по справжньому дратує - це те, що через Кацуб легко вийти на його зв'язку... з Арсеном Аваковим. Річ у тому, що Кацуба є партнером клану Авакова в газовому бізнесі. І тому, якщо уважно простежити за Шарієм, ви побачите цілеспрямовану кампанію з підтримки Авакова в кризових для нього ситуаціях.
Оскільки зараз захищати Авакова "в лоб" Шарію складно, адже це викличе невдоволення у його прихильників, він направляє протест у площину "а на кого замінити?"
Насправді, підтримка Шарієм Авакова має більш глибоке коріння, і пов'язано це із закриттям кримінальних справ проти Шарія в Україні. Але ми поговоримо про це іншим разом.
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