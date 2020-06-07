Почему Шарий поддерживает Авакова

Забавно наблюдать, как у лидера партии имени самого себя Шария третий день “полыхает” из-за статьи в журнале “Новое время” о его связях с семейством Кацуб - бывшим депутатом-регионалом Владимиром Кацубой и двумя его сыновьями, один из которых был признан виновным в деле разворовывания "Нафтогаза” Сергеем Курченко

Фото: facebook.com/anatolijsharij

Забавно наблюдать, как у лидера партии имени самого себя Шария третий день “полыхает” из-за статьи в журнале “Новое время” о его связях с семейством Кацуб - бывшим депутатом-регионалом Владимиром Кацубой и двумя его сыновьями, один из которых был признан виновным в деле разворовывания "Нафтогаза” Сергеем Курченко

На самом деле, о связях Шария и Кацуб уже писали - и я, и другие ресурсы. Но что Шария по настоящему бесит - это что через Кацуб легко выйти на его связку… с Арсеном Аваковым. Дело в том, что Кацуба является партнером клана Авакова в газовом бизнесе. И поэтому, если внимательно проследить за Шарием, вы увидите целенаправленную кампанию по поддержке Авакова в кризисных для него ситуациях. Поскольку сейчас защищать Авакова "в лоб" Шарию сложно, ведь это вызовет недовольство у его сторонников, он канализирует протест в плоскость "а на кого заменить?” На самом деле, поддержка Шарием Авакова имеет более глубокие корни, и связано это с закрытием уголовных дел против Шария в Украине. Но поговорим мы об этом в другой раз.

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