Почему Шарий поддерживает Авакова
Забавно наблюдать, как у лидера партии имени самого себя Шария третий день “полыхает” из-за статьи в журнале “Новое время” о его связях с семейством Кацуб - бывшим депутатом-регионалом Владимиром Кацубой и двумя его сыновьями, один из которых был признан виновным в деле разворовывания "Нафтогаза” Сергеем Курченко
Забавно наблюдать, как у лидера партии имени самого себя Шария третий день “полыхает” из-за статьи в журнале “Новое время” о его связях с семейством Кацуб - бывшим депутатом-регионалом Владимиром Кацубой и двумя его сыновьями, один из которых был признан виновным в деле разворовывания "Нафтогаза” Сергеем Курченко
На самом деле, о связях Шария и Кацуб уже писали - и я, и другие ресурсы. Но что Шария по настоящему бесит - это что через Кацуб легко выйти на его связку… с Арсеном Аваковым. Дело в том, что Кацуба является партнером клана Авакова в газовом бизнесе. И поэтому, если внимательно проследить за Шарием, вы увидите целенаправленную кампанию по поддержке Авакова в кризисных для него ситуациях.
Поскольку сейчас защищать Авакова "в лоб" Шарию сложно, ведь это вызовет недовольство у его сторонников, он канализирует протест в плоскость "а на кого заменить?”
На самом деле, поддержка Шарием Авакова имеет более глубокие корни, и связано это с закрытием уголовных дел против Шария в Украине. Но поговорим мы об этом в другой раз.
Зеленский заявил, что Аваков должен довести дело Шеремета до конца
06 июня 2020, 16:17Сожженный на митинге против Авакова милицейский "бобик" выставили на аукцион
05 июня 2020, 21:37"Голос" зарегистрировал в Раде постановление об увольнении Авакова
05 июня 2020, 15:28
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 июня 2020, 18:57Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
- 10:30 07 июня Почему Шарий поддерживает Авакова
- 10:05 07 июня Возведение ООС: четверо раненых и один травмирован за сутки
- 09:49 07 июня В Украине зарегистрировано почти 27 тысяч случаев COVID-19
- 18:57 06 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:51 06 июня На Донбассе четыре обстрела, есть раненые - штаб
- 18:25 06 июня Количество зарегистрированных ФЛП в Украине достигло докризисного уровня - Шмыгаль
- 18:57 06 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 15:00 03 июня Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 июня 2020, 13:00
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Андриив Богдан
Городской голова Ужгорода
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Лысенко Александр
Городской голова Сум