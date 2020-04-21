Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
"Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Дубинський, їх колишній колега і рекордсмен за кількістю правок до "антиколомойскому" закону позафракційний Антон Поляков разом з проросійським блогером Анатолієм Шарієм спалилися на координації для поширення фейкової інформації.
Створення фейкового повідомлення у партійному чаті "Слуги народу", було написано Микитою Потураевым, але насправді, такого повідомлення в партійних чатах не було.
Які медіаресурси в цьому брали участь? Телеграм-канал депутата Олександра Дубинського - група Коломойського "Слуга народу", телеграм-канал депутата Максима Бужанського - група Коломойського "Слуга народу", телеграм-канал позафракційного депутата, якого вигнали з "Слуги народу" і який є рекордсменом за кількістю поправок в закон про "Приватбанку", телеграм-канал Анатолія Шарія - лідера партії самого себе, телеграм-канал "Темний лицар", телеграм-канал "Резидент" - як мінімум шість медіа, шість телеграм-каналів розповіли про це в інформпросторі як про фактичну новини.
Хоча такої заяви Потураєва не було. Далі Шарій знімає на цю тему відеоблог, який вийшов в ефір у неділю, на Великдень... У понеділок про це вже говорять на телеканалах. Зокрема, тема неіснуючого повідомлення Потураєва в партійному чаті обговорювалася в ефірі телеканалу "Наш", який входить у цю ж мережу медіа - там де і Дубинський, і Шарій... Це типова технологія того, як працюють ці персонажі - Дубинський, Бужанський, Шарій і Поляків...
Те, що вони зробили - це палево. Вони показали, що у них є скоординовані дії. Причому ці дії з розповсюдження фейкової інформації.
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