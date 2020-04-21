Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков

Кроме телеграм-каналов в этой схеме задействован телеканал "НАШ”

Фото: flickr

Кроме телеграм-каналов в этой схеме задействован телеканал "НАШ”

"Слуги народа” Максим Бужанский и Александр Дубинский, их бывший коллега и рекордсмен по количеству правок к "антиколомойскому” закону внефракционный Антон Поляков вместе с пророссийским блогером Анатолием Шарием спалились на координации для распространения фейковой информации.

Создание фейкового сообщения в партийном чате "Слуги народа", было написано Никитой Потураевым, но на самом деле, такого сообщения в партийных чатах не было.

Какие медиаресурсы в этом принимали участие? Телеграм-канал депутата Александра Дубинского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата Максима Бужанского - группа Коломойского "Слуга народа", телеграм-канал депутата внефракционного, которого выгнали из "Слуги народа" и который является рекордсменом по количеству поправок в закон о "Приватбанке", телеграм-канал Анатолия Шария - лидера партии самого себя, телеграм-канал "Темный рыцарь", телеграм-канал "Резидент" - как минимум шесть медиа, шесть телеграм-каналов рассказали об этом в информпространстве как о фактической новости.

Хотя такого заявления Потураева не было. Дальше Шарий снимает на эту тему видеоблог, который вышел в эфир в воскресенье, на Пасху... В понедельник об этом уже говорят на телеканалах. В частности, тема несуществующего сообщения Потураева в партийном чате обсуждалась в эфире телеканала "Наш", который входит в эту же сеть медиа - там где и Дубинский, и Шарий... Это типичная технология того, как работают эти персонажи - Дубинский, Бужанский, Шарий и Поляков...

То, что они сделали - это палево. Они показали, что у них есть скоординированные действия. Причем эти действия по распространению фейковой информации.