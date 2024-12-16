Вибори, війна та економіка: чому президенту варто поквапитися

Я рекомендую всім почитати про економіку Британії після Другої Світової Війни, в тій історії багато того, до чого треба готуватися.

Я рекомендую всім почитати про економіку Британії після Другої Світової Війни, в тій історії багато того, до чого треба готуватися.

Читав в УП статтю про те, як всі готуються до нових виборів і про дискусії в штабах СН відносно послідовності виборів - спочатку президентські, а потім - в Раду та місцеві чи навпаки.

Я не є великим знавець політичних технологій, проте я трохи розуміюся на економіці. Закінчення активних бойових дій в будь-якому форматі призведе до суттєвого падіння економіки в Україні. Точніше, призведе до структурної перебудови економіки України, яка на першому етапі буде виражатися в суттєвому падінні ВНП країни.

Мені відомий єдиний приклад країни, в якій не було суттєвого падіння ВНП після закінчення війни - це була Боснія і Герцеговина після громадянської війни 1991-1995 років. У всіх інших випадках навіть країни, які перемогли у війні, зазнавали суттєвого падіння економіки в перші рік або два після закінчення війни. США після Першої Світової Війни втратили більше 12% ВНП, Британія після Другої Світової Війни - більше 25% ВНП. Це пояснюється тим, що структура ВНП різко змінюється по закінченню війни. Держава починає закупати менше снарядів та дронів (поступово, але неодмінно), військові повертаються з фронту і перестають отримувати від держави відносно великі виплати, роздрібна торгівля не отримує грошей, які сім'ї військових витрачали в магазинах, програми допомоги від Заходу починають закінчуватися і т.п. Я рекомендую всім почитати про економіку Британії після Другої Світової Війни, в тій історії багато того, до чого треба готуватися.

Не існує реалістичного сценарію, за яким після закінчення війни економіка буде зростати в перші один-два роки. Після того структурна перебудова економіки може призвести до дуже високих темпів зростання, але це буде саме після того - будь-які економічні процеси не відбуваються одномоментно і потребують декілька років для того, аби вони почали працювати на повну.

Тобто ситуація в економіці в перші місяці після війни буде погіршуватися. Політика, як відомо з часів викладання нам на мехматі КДУ наукового комунізму, є концентрованим вираженням економіки. Неможливо уявити собі ситуацію, в якій при погіршенні стану економіки країни рівень підтримки влади у будь-якому вигляді буде зростати. Тому, якщо СН та Президент хочуть лишитися при владі, вибори вони мають проводити якнайскоріше після закінчення активної фази бойових дій - будь-який день затримки буде грати проти них, знижуючи рейтинг, бо повоєнна економіка перші місяці або навіть роки буде грати проти них.