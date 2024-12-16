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Сергей Будкин Основатель инвестиционной компании FinPoint info@regionews.ua
16 декабря 2024, 11:40

Выборы, война и экономика: почему президенту стоит поторопиться

16 декабря 2024, 11:40
Читайте також українською мовою
Я рекомендую всем почитать об экономике Британии после Второй мировой войны, в той истории много того, к чему нужно готовиться.
Я рекомендую всем почитать об экономике Британии после Второй мировой войны, в той истории много того, к чему нужно готовиться.
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Читал в УП статью о том, как все готовятся к новым выборам и о дискуссиях в штабах СН относительно последовательности выборов – сначала президентские, а затем – в Раду и местные или наоборот.

Я не большой знаток политических технологий, однако я немного разбираюсь в экономике. Окончание активных боевых действий в любом формате приведет к существенному падению экономики в Украине. Вернее, приведет к структурной перестройке экономики Украины, которая на первом этапе будет выражаться в существенном падении ВНП страны.

Мне известен единственный пример страны, в которой не было существенного падения ВНП после окончания войны – это была Босния и Герцеговина после гражданской войны 1991-1995 годов. Во всех других случаях даже победившие в войне страны испытывали существенное падение экономики в первые год или два после окончания войны. США после Первой Мировой Войны потеряли более 12% ВНП, Британия после Второй Мировой Войны – более 25% ВНП. Это объясняется тем, что структура ВНП резко меняется по окончании войны. Государство начинает закупать меньше снарядов и дронов (постепенно, но непременно), военные возвращаются с фронта и перестают получать от государства относительно большие выплаты, розничная торговля не получает денег, которые семьи военных тратили в магазинах, программы помощи от Запада начинают заканчиваться и т.д. .п. Я рекомендую всем почитать об экономике Британии после Второй мировой войны, в той истории много того, к чему нужно готовиться.

Не существует реалистичного сценария, по которому после окончания войны экономика будет расти в первые один-два года. После того структурная перестройка экономики может привести к очень высоким темпам роста, но это будет именно после того - какие-либо экономические процессы не происходят одномоментно и потребуют несколько лет для того, чтобы они начали работать по полной.

То есть ситуация в экономике в первые месяцы после войны будет ухудшаться. Политика, как известно со времен преподавания на мехмате КГУ научного коммунизма, является концентрированным выражением экономики. Невозможно представить ситуацию, в которой при ухудшении состояния экономики страны уровень поддержки власти в любом виде будет расти. Поэтому если СН и Президент хотят остаться у власти, выборы они должны проводить как можно скорее после окончания активной фазы боевых действий - любой день задержки будет играть против них, снижая рейтинг, потому что послевоенная экономика первые месяцы или даже годы будет играть против них.

выборы война Слуга народа экономика
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