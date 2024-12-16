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16 грудня 2024, 06:25

Удар по логістиці Росії: в Ульяновську підірвали залізницю

16 грудня 2024, 06:25
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У суботу, 14 грудня, в російському Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно. Через це постраждала військова логістика окупаційної армії РФ

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

За даними розвідки, послаблення об’єктів логістики, які РФ використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває.

"Вибух відбувся у залізничному районі ульяновска, на лінії неподалік річки свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та ульяновского моторного заводу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.

Як відомо, днями українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї РФ. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів.

Раніше, 5 грудня у залізничному депо в російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби армії РФ.

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