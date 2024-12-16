Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки окупантів ліквідовано на 16 грудня
Загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 16 грудня 2024 року становлять приблизно 763510 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Зокрема, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1070 російських загарбників.
Також повідомляється про втрати бойової техніки ворога: 12 танків, 29 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 16 безпілотників, 82 автомобілі.
Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.
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