Накладання штрафів ніколи не було основною метою діяльності ТЦК

Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку (за невиконання накладається штраф за статтею 210 КУпАП) і законодавство про оборону (за невиконання накладається штраф за статтею 210-1 КУпАП), а от саме вимогу оновити персональні данні протягом 60 днів не виконала

Я не можу уявити ситуацію, що людина протягом усього свого життя виконувала правила військового обліку (за невиконання накладається штраф за статтею 210 КУпАП) і законодавство про оборону (за невиконання накладається штраф за статтею 210-1 КУпАП), а от саме вимогу оновити персональні данні протягом 60 днів не виконала

ілюстративне фото: з відкритих джерел

А потім знову почала виконувати. Якщо чоловік не виконав вимогу цю конкретну вимогу, то напевно у нього є й інші порушення.

Те, що від 17 липня 2024 року вже минув цілий рік, зовсім не означає, що анульовуються усі порушення, які громадянин здійснив протягом свого життя. Окремо - якщо чоловік протягом цього року так і не оновив свої данні. Як і не скасовується вимога мати при собі військово-обліковий документ і надавати його для перевірки поліції або військовослужбовцям ТЦК та СП.

Зрештою накладання штрафів ніколи і не було основною метою діяльності ТЦК та СП. Головне, щоб у базі даних інформація була актуальною. А першочергове завдання в умовах російської війни проти України - поповнення лав Збройних Сил України.

Якщо під час перевірки документів буде встановлено, що військовозобов'язаний громадянин перебуває у розшуку, порушує правила військового обліку (не вимогу одного закону уточнити дані, а правила військового обліку - це навіть інша стаття КУпАП), або у нього не буде військово-облікового документа чи буде виявлено розбіжність даних між його документом і тими що в базі - подальші дії стосовно даного громадянина будуть такі ж, як і були раніше - вони визначені постановою кабміну №560 і будуть абсолютно законними. І той факт, що від 17 липня 2024 року минув уже рік - не мають на ці дії жодного впливу.

Ну а якщо громадянин вважає, що штраф за статтею 210-1 йому виписали незаконно - він завжди може оскаржити його в судовому порядку. Не кричати "це не законно", чи конфліктувати іншим чином, а в судовому порядку.