Наложение штрафов никогда не являлось основной целью деятельности ТЦК

Я не могу представить ситуацию, что человек на протяжении всей своей жизни выполнял правила военного учета (за невыполнение налагается штраф по статье 210 КУоАП) и законодательство об обороне (за невыполнение налагается штраф по статье 210-1 КУоАП), а вот именно требование обновить персональные данные в течение 60 дней не выполнило

Я не могу представить ситуацию, что человек на протяжении всей своей жизни выполнял правила военного учета (за невыполнение налагается штраф по статье 210 КУоАП) и законодательство об обороне (за невыполнение налагается штраф по статье 210-1 КУоАП), а вот именно требование обновить персональные данные в течение 60 дней не выполнило

иллюстративное фото: из открытых источников

А потом снова начала выполнять. Если мужчина не выполнил требование этого конкретного требования, то наверняка у него есть и другие нарушения.

То, что с 17 июля 2024 года уже прошел целый год, вовсе не означает, что аннулируются все нарушения, совершенные гражданином в течение своей жизни. Отдельно – если мужчина в течение этого года так и не обновил свои данные. Как и не отменяется требование иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его для проверки полиции или военнослужащим ТЦК и СП.

В конце концов, наложение штрафов никогда и не было основной целью деятельности ТЦК и СП. Главное, чтобы в базе данных информация была актуальна. А первоочередная задача в условиях российской войны против Украины – пополнение рядов Вооруженных Сил Украины.

Если во время проверки документов будет установлено, что военнообязанный гражданин находится в розыске, нарушает правила военного учета (не требование одного закона уточнить данные, а правила военного учета - это даже другая статья КУоАП), или у него не будет военно-учетного документа или будет выявлено расхождение данных между его документом и теми, что в дальнейшем. определены постановлением кабмина №560 и будут абсолютно законными. И тот факт, что с 17 июля 2024 года прошел уже год – не оказывают на эти действия никакого влияния.

Ну а если гражданин считает, что штраф по статье 210-1 ему выписали незаконно – он всегда может обжаловать его в судебном порядке. Не кричать "это не законно" или конфликтовать иным образом, а в судебном порядке.