Немає політичної волі: дві третини ТЦК є придатними до військової служби

Нардепка повідомила, що дві третини ТЦК є придатними до військової служби - прочитав я сьогодні в новинах. Їй це начебто повідомили в Міноборони

Нардепка повідомила, що дві третини ТЦК є придатними до військової служби - прочитав я сьогодні в новинах. Їй це начебто повідомили в Міноборони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Мені надали інформацію про те що десь третина тих військовослужбовців перебувають в особовому складі терцентрів комплектування вони обмежено придатні або непридатні", - сказала вона, якщо бути дослівним.

Дещо раніше я бачив іншу інформацію, що навпаки, в ТЦК лише третина придатних до військової служби. До того ж я взагалі не розумію як їй могли сказати що в ТЦК служать непридатні - такого бути в принципі не може. У мене виникло враження, що ні запиту ні відповіді взагалі не було. Але я вирішив написати, звісно, не через це.

"Обов'язки ТЦК та СП можуть виконувати цивільні особи, адмінцентри, рекрутингові центри", - начебто повідомила вона.

Я трішки подивився відео ефіру - десь так і сказала. Там на ефірі відразу два народних депутати в один голос розповідали, що ТЦК потрібно розформувати і нехай вони надають адміністративні послуги.

І тут я злегка приофігів - а чому вони про це розмовляють в ефірі, а не приймають про це Закон. Ну вони ж у нас влада. Чому влада критикує державну структуру замість того, щоб щось змінювати? Їх обрали українці, щоб вони керували країною від імені народу. До кого ж тоді питання "чому немає політичної волі?", якщо вони і є уособленням цієї політичної волі?

Як можна казати про те, що замість мобілізації має бути рекрутинг, і в той же час не робити абсолютно нічого, щоб мотивувати українців? Начебто ж вже й оленю має бути зрозуміло, що скільки рекрутингових центрів не створюй - доки у чоловіків не з'явиться мотивація туди йти - буде потрібна мобілізація. А якщо буде мотивація то там уже байдуже куди вони підуть - в ТЦК, ЦНАП, рекрутинговий центр чи напряму в бригаду.

Я, до речі, вважаю, що відбирати собі воїнів повинні напряму бригади - вони насамперед зацікавлені в своїй укомплектованості. Окремі підрозділи там вже постворювали, але це ж не вирішує основну проблему - відсутність бажаючих. Проблему державного рівня, яку мали б вирішувати народні обранці. А вже потім, коли ТЦК стануть непотрібні, розформовувати їх з чистою совістю - і ніхто й слова всупереч не скаже.

Але простіше про це поговорити в ефірі, звісно. Заодно так можна набрати собі політичних балів.