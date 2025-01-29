Нет политической воли: две трети ТЦК пригодны к военной службе

Нардепка сообщила, что две трети ТЦК пригодны к военной службе - прочитал я сегодня в новостях. Ей это вроде бы сообщили в Минобороны

Нардепка сообщила, что две трети ТЦК пригодны к военной службе - прочитал я сегодня в новостях. Ей это вроде бы сообщили в Минобороны

иллюстративное фото: из открытых источников

"Мне предоставили информацию о том, что где-то треть тех военнослужащих находятся в личном составе терцентров комплектования, они ограниченно пригодны или непригодны", - сказала она, если быть дословным.

Раньше я видел другую информацию, что наоборот, в ТЦК только треть пригодных к военной службе. К тому же я вообще не понимаю как ей могли сказать что в ТЦК служат непригодные – такого быть в принципе не может. У меня возникло впечатление, что ни запроса, ни ответа вообще не было. Но я решил написать, конечно, не из-за этого.

"Обязанности ТЦК и СП могут выполнять гражданские лица, админцентры, рекрутинговые центры", - сообщила она.

Я немного посмотрел видео эфира – где-то так и сказала. Там на эфире сразу два народных депутата в один голос рассказывали, что ТЦК нужно расформировать и пусть они предоставляют административные услуги.

И тут я слегка приофигив – а почему они об этом говорят в эфире, а не принимают об этом Закон. Ну, они же у нас власть. Почему власти критикуют государственную структуру вместо того, чтобы что-то менять? Их выбрали украинцы, чтобы они руководили страной от имени народа. К кому же тогда вопрос "почему нет политической воли?", если они и являются олицетворением этой политической воли?

Как можно говорить о том, что вместо мобилизации должен быть рекрутинг и в то же время не делать абсолютно ничего, чтобы мотивировать украинцев? Вроде бы уже и оленю должно быть понятно, что сколько рекрутинговых центров не создавай – пока у мужчин не появится мотивация туда идти – потребуется мобилизация. А если будет мотивация, то там уже безразлично куда они пойдут - в ТЦК, ЦПАУ, рекрутинговый центр или напрямую в бригаду.

Я, кстати, считаю, что отбирать себе воинов должны напрямую бригады – они, прежде всего, заинтересованы в своей укомплектованности. Отдельные подразделения там уже построили, но это же не решает основную проблему – отсутствие желающих. Проблему государственного уровня, которую должны решать народные избранники. А уж потом, когда ТЦК станут не нужны, расформовывать их с чистой совестью – и никто и слова вопреки не скажет.

Но проще об этом поговорить в эфире, конечно. При этом так можно набрать себе политических баллов.