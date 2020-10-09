Парадокс "міцних господарників": що чекає на Запоріжжя після виборів

У контексті виборчої кампанії по місцевим виборам змушений вивчати ситуацію по регіонам. Зокрема, питання бюджету, боргів, ефективності управління і т.д. В окремих випадках ситуація виглядає парадоксальною

У контексті виборчої кампанії по місцевим виборам змушений вивчати ситуацію по регіонам. Зокрема, питання бюджету, боргів, ефективності управління і т.д. В окремих випадках ситуація виглядає парадоксальною

Наприклад, Запоріжжя. Теоретично – один із головних промислових центрів України та джерело серйозних доходів. Коли ж подивишся на результати роботи місцевих "міцних господарників", то ситуація виглядає таким чином, що без підтримки з боку центральної влади і ОДА найближчим часом на місто чекає банкрутство.

І тут питання не в політиці, а в простих розрахунках. На кінець поточного року гарантований борг міського бюджету Запоріжжя складе 3,5 млрд гривень, а загальний бюджет міста на 2020 рік - близько 7 млрд. Не треба бути фахівцем, щоб зрозуміти - при збереженні нинішньої динаміки (щорічно борги зростають приблизно на 450 млн грн) вже скоро Запоріжжя стане банкрутом.

Як вийшло, що місто, яке є великим промисловим центром і підприємства якого входять до сотні найбільших платників податків країни, раптом опинилося у "борговій ямі"? Мабуть, це питання потрібно адресувати чинній міській владі. Вірніше, бізнес-групам, які її контролюють. Адже у Запоріжжі склалася абсурдна ситуація, коли ефективність роботи заводів і локальної промисловості не означає збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Заводи працюють на збагачення окремих осіб, а місто - бере кредити на вирішення поточних проблем.

Нарощувати економічний потенціал у "статусі" великого боржника складно. І це те, що чекає на Запоріжжя після виборів, коли розпочнуться основні виплати по взятих раніше кредитах. І хто би ці вибори не виграв, він зможе вийти з цієї історії без підтримки Банкової і центрального бюджету. Водночас, чи буде готовий "Центр" підтримувати будь-кого? Це питання ще цікавіше, адже ясно, що міському голові найперше доведеться узгоджувати плани власного порятунку як з очільником ОДА, так і з ОП в столиці. Цікаво, що буде умовою такої співпраці? Ну і найголовніше. Невже "Київ" погодиться підтримувати будь-кого? Маю серйозні сумніви. Тож насправді на виборах нічого не завершиться. Вибори лише дадуть початок для складних процесів регіонального рівня по узгодженню рішень та інтересів з центром. І найкращі стартові позиції матимуть ті, хто зможе всі ці питання найкраще вирішувати.