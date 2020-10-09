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Петр Олещук политолог [email protected]
09 октября 2020, 16:30 3

Парадокс "крепких хозяйственников": что ждет Запорожье после выборов

09 октября 2020, 16:30 3
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В контексте избирательной кампании по местным выборам вынужден изучать ситуацию по регионам. В частности, вопросы бюджета, долгов, эффективности управления и т.п. В отдельных случаях ситуация выглядит парадоксальной
В контексте избирательной кампании по местным выборам вынужден изучать ситуацию по регионам. В частности, вопросы бюджета, долгов, эффективности управления и т.п. В отдельных случаях ситуация выглядит парадоксальной
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Например, Запорожье. Теоретически – один из главных промышленных центров Украины и источник серьезных доходов. Когда же посмотришь на результаты работы местных "крепких хозяйственников", то ситуация выглядит таким образом, что без поддержки со стороны центральной власти и ОГА в ближайшее время город ожидает банкротство.

И тут вопрос не в политике, а в простых расчетах. На конец текущего года гарантированный долг городского бюджета Запорожья составит 3,5 млрд гривен, а общий бюджет города на 2020 год - около 7 млрд. Не надо быть специалистом, чтобы понять - при сохранении нынешней динамики (ежегодно долги растут примерно на 450 млн грн) уже скоро Запорожье станет банкротом.

Как получилось, что город, который является крупным промышленным центром и предприятия которого входят в сотню крупнейших налогоплательщиков страны, вдруг оказалось в "долговой яме"? Пожалуй, этот вопрос нужно адресовать действующей городской власти. Вернее, бизнес-группам, которые ее контролируют. Ведь в Запорожье сложилась абсурдная ситуация, когда эффективность работы заводов и локальной промышленности не означает увеличение поступлений в местные бюджеты. Заводы работают на обогащение отдельных лиц, а город - берет кредиты на решение текущих проблем.

Наращивать экономический потенциал в "статусе" великого должника сложно. И это то, что ждет Запорожье после выборов, когда начнутся основные выплаты по взятым ранее кредитам. И кто бы эти выборы не выиграл, он сможет выйти из этой истории без поддержки Банковой и центрального бюджета. В то же время, будет готов "Центр" поддерживать кого-то? Этот вопрос еще интереснее, ведь ясно, что городскому голове в первую очередь придется согласовывать планы собственного спасения как с главой ОГА, так и с ОП в столице. Интересно, что будет условием такого сотрудничества? Ну и самое главное. Неужели "Киев" согласится поддерживать кого-то? Имею серьезные сомнения. Поэтому на самом деле на выборах ничего не завершится. Выборы только дадут начало для сложных процессов регионального уровня по согласованию решений и интересов с центром. И лучшие стартовые позиции будут у тех, кто сможет все эти вопросы лучше решать.

выборы бюджетные деньги бюджет мэр ОГА регионы Запорожье
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