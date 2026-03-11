16:55  11 марта
Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
11 марта 2026, 20:09

Войны выгодны. Производители оружия потирают руки

11 марта 2026, 20:09
То, как страстно Украина вписывается в ближневосточную войну, красноречиво выражает ту жуткую истину, что войны выгодны
иллюстративное фото: из открытых источников
Мы уже будем учить арабов сбивать иранские шахеды (еще бы самим научиться…); мы уже вызвались производить баллистические ракеты (еще бы самим их иметь 3000…); мы уже всех проконсультировали на дроновую тему (еще бы миллион иметь…); мы уже в нетерпеливом ожидании многомиллиардных военных контрактов…

Такое впечатление, наш враг возложен на лопатки, народ поднял рюмку за всеохватывающую и окончательную победу, ни один вражеский дрон не может прошмыгнуть мимо нашей системы ПВО, ни одна вражеская ракета не способна нанести разрушений и смертей, мы на примере своей войны показали феноменальный успех – так что теперь статусе общепризнанных асов войны и всех поучать, как правильно воевать.

Войны выгодны. Производители оружия потирают руки. Выручка течет по реке. Воинство с навыками боевых действий – нарасхват. Твоя трагедия становится твоим навыком. Опыт войны становится продуктом.

Это приговор – в мировой контекст вписываться не культурными или цивилизационными достижениями, а умением убивать и воевать.

В 17 веке казаки делали то же – продавали свои армейские услуги тем, кто заплатит. Воевали на войнах половины мира. А в родном доме – конь не валялся.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
