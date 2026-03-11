То, как страстно Украина вписывается в ближневосточную войну, красноречиво выражает ту жуткую истину, что войны выгодны

То, как страстно Украина вписывается в ближневосточную войну, красноречиво выражает ту жуткую истину, что войны выгодны

иллюстративное фото: из открытых источников

Мы уже будем учить арабов сбивать иранские шахеды (еще бы самим научиться…); мы уже вызвались производить баллистические ракеты (еще бы самим их иметь 3000…); мы уже всех проконсультировали на дроновую тему (еще бы миллион иметь…); мы уже в нетерпеливом ожидании многомиллиардных военных контрактов…

Такое впечатление, наш враг возложен на лопатки, народ поднял рюмку за всеохватывающую и окончательную победу, ни один вражеский дрон не может прошмыгнуть мимо нашей системы ПВО, ни одна вражеская ракета не способна нанести разрушений и смертей, мы на примере своей войны показали феноменальный успех – так что теперь статусе общепризнанных асов войны и всех поучать, как правильно воевать.

Войны выгодны. Производители оружия потирают руки. Выручка течет по реке. Воинство с навыками боевых действий – нарасхват. Твоя трагедия становится твоим навыком. Опыт войны становится продуктом.

Это приговор – в мировой контекст вписываться не культурными или цивилизационными достижениями, а умением убивать и воевать.

В 17 веке казаки делали то же – продавали свои армейские услуги тем, кто заплатит. Воевали на войнах половины мира. А в родном доме – конь не валялся.