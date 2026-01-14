Ввечері одне рішення по Малюку, на ранок друге. Парламент працює по дзвінку

18:59  14 січня
Демократія, хто б як її не ганив, у кінцевому результаті передбачає розумну, з високим рівнем айкю владу, бо – конкуренція, а кожна конкуренція так чи інак відсіває явний деінтелектуалізований шлак
У диктатурі цього не потрібно. Відсутність конкуренції понижує когнітивну планку правителя. Пса, коли він безконтрольний, нема кому тренувати. Коли цареві ніхто не дихає в потилицю – він не має потреби вдосконалюватися. Коли над автократом не висять чергові вибори й імовірність утратити посаду – він не має стимулу кращати. Коли правління одноосібне – тяжко не отупіти, збовваніти, запліснявіти, загрубіти, здеградувати до самозакоханості.

Демократія, в якій є конкуренція між гравцями, жорсткий контроль громадськості й чітко прописаний принцип почергової змінності влади, неодмінно змушує політиків напружувати свої звивини, постійно реагувати на суспільні запити, вловлювати запах змін і задовольняти народну вибагливість.

А безконкурентне середовище – вироджується, дегенерує, консервується, занепадає, зогнива. Де нема принципу змагальності – там наростає одуріння до втрати здатності міркувати.

Політика без конкурентного начала – вже не політика, а застійний режим, фурункул на тілі суспільства...

