14:49  17 червня
У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
20:56  17 червня
У Києві вибухотехніки просто в руках виносили нерозірвані касетні боєприпаси з квартир
10:48  17 червня
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
17 червня 2025, 21:20

Віце-премʼєр Чернишов, який переховується від НАБУ, розповів з-за кордону про майбутнє України

17 червня 2025, 21:20
Читайте также на русском языке
Оруелл перевертається в гробу. Віце-премʼєр Чернишов виступив по скайпу на помпезному Форумі «Майбутнє України – це її люди», організованому його же міністерством
Оруелл перевертається в гробу. Віце-премʼєр Чернишов виступив по скайпу на помпезному Форумі «Майбутнє України – це її люди», організованому його же міністерством
фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
Читайте также
на русском языке

Про "майбутнє України" Чернишов розповідав з-за кордону, де він переховується від НАБУ як фігурант розслідування про мільярди збитків.

Коротка фабула: забудовник хапнув землю в Києві під житлове будівництво. Ціну ділянки занизили в 5 разів. Різниця – 1 млрд грн! Узамін за це забудовник дав величезну знижку на квартири в новобуді кому? – охоронцю Чернишова, коли той якраз очолював Мінрегіон, через який і проходила вся оборудка.

А минулого тижня, коли НАБУ затримало двох помічників Чернишова, він змився за кордон під виглядом службового відрядження. І тепер по скайпу розказує на форумах, що майбутнє України – це люди.

Для розуміння: Чернишов – особистий друг Зеленського і Єрмака. Він – єдиний урядовець, запрошений на ювілей Єрмака на державній дачі Синьогора у 2021 році (гостей туди доправляли гвинтокрилами).

Також Чернишов - єдиний урядовець, який під час карантину був присутній на дні народження Зеленського у 2021 році у квартирі Міндіча – того самого, який розікрав мільйони на трансформаторах для "Харківобленерго" й недавно був затриманий при спробі втекти за кордон. Міндіч вийшов зі СІЗО під заставу 8 млн грн. А Чернишов виступає по скайпу з Чехії.

Міністр по скайпу. Це справжня знахідка для бункерно-незламної влади. Всі, хто крадуть мільйонами, але дружать із Першим, можуть керувати Україною дистанційно. Чому ні? Віртуальна влада, віртуальні герої.

Майбутнє України – це люди, котрим мародери по скайпу розповідають, якими незламними треба бути під ракетними обстрілами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернишов Олексій Михайлович НАБУ міністр корупція закордон корупційна схема Міністерство єдності українців
Корупція в Мінрегіоні: колишнього топчиновника, пов'язаного з Чернишовим, відправили до СІЗО
17 червня 2025, 18:46
НАБУ готується оголосили про підозру Чернишову - депутат
16 червня 2025, 20:19
Справа про корупцію в Мінрегіоні: експосадовці, які пов'язані з Чернишовим, отримали підозри
13 червня 2025, 18:55
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
На Рівненщині операторка служби 102 врятувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство
17 червня 2025, 22:00
Сьогоднішні фото Києва та Тель-Авіва відрізнити неможливо
17 червня 2025, 21:43
На Донеччині "Помста" знищила російську техніку та FPV-засідки окупантів
17 червня 2025, 21:31
У Києві знайшли тіло хлопця, якого так чекали батьки: відео
17 червня 2025, 21:01
У Києві вибухотехніки просто в руках виносили нерозірвані касетні боєприпаси з квартир
17 червня 2025, 20:56
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7
17 червня 2025, 20:40
У Запоріжжі ув'язнений виманював гроші в матері загиблого воїна
17 червня 2025, 20:32
У Києві 14 жертв: з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло ще одного загиблого
17 червня 2025, 20:25
На Дніпропетровщині показали наслідки обстрілів 17 червня, - ДніпроОВА
17 червня 2025, 20:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »