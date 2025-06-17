Віце-премʼєр Чернишов, який переховується від НАБУ, розповів з-за кордону про майбутнє України

Оруелл перевертається в гробу. Віце-премʼєр Чернишов виступив по скайпу на помпезному Форумі «Майбутнє України – це її люди», організованому його же міністерством

Оруелл перевертається в гробу. Віце-премʼєр Чернишов виступив по скайпу на помпезному Форумі «Майбутнє України – це її люди», організованому його же міністерством

фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Про "майбутнє України" Чернишов розповідав з-за кордону, де він переховується від НАБУ як фігурант розслідування про мільярди збитків.

Коротка фабула: забудовник хапнув землю в Києві під житлове будівництво. Ціну ділянки занизили в 5 разів. Різниця – 1 млрд грн! Узамін за це забудовник дав величезну знижку на квартири в новобуді кому? – охоронцю Чернишова, коли той якраз очолював Мінрегіон, через який і проходила вся оборудка.

А минулого тижня, коли НАБУ затримало двох помічників Чернишова, він змився за кордон під виглядом службового відрядження. І тепер по скайпу розказує на форумах, що майбутнє України – це люди.

Для розуміння: Чернишов – особистий друг Зеленського і Єрмака. Він – єдиний урядовець, запрошений на ювілей Єрмака на державній дачі Синьогора у 2021 році (гостей туди доправляли гвинтокрилами).

Також Чернишов - єдиний урядовець, який під час карантину був присутній на дні народження Зеленського у 2021 році у квартирі Міндіча – того самого, який розікрав мільйони на трансформаторах для "Харківобленерго" й недавно був затриманий при спробі втекти за кордон. Міндіч вийшов зі СІЗО під заставу 8 млн грн. А Чернишов виступає по скайпу з Чехії.

Міністр по скайпу. Це справжня знахідка для бункерно-незламної влади. Всі, хто крадуть мільйонами, але дружать із Першим, можуть керувати Україною дистанційно. Чому ні? Віртуальна влада, віртуальні герої.

Майбутнє України – це люди, котрим мародери по скайпу розповідають, якими незламними треба бути під ракетними обстрілами.