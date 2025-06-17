Скрывающийся от НАБУ вице-премьер Чернышев рассказал из-за границы о будущем Украины

Оруэлл переворачивается в гробу. Вице-премьер Чернышев выступил по скайпу на помпезном Форуме «Будущее Украины – это ее люди», организованном его же министерством

Оруэлл переворачивается в гробу. Вице-премьер Чернышев выступил по скайпу на помпезном Форуме «Будущее Украины – это ее люди», организованном его же министерством

фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

О "будущем Украины" Чернышев рассказывал из-за границы, где он скрывается от НАБУ как фигурант расследования о миллиардах убытков.

Короткая фабула: застройщик хватил землю в Киеве под жилищное строительство. Цену участка снизили в 5 раз. Разница – 1 млрд грн! Взамен за это застройщик дал огромную скидку на квартиры в новостройке ком? – охраннику Чернышева, когда тот как раз возглавлял Минрегион, через которого и проходила вся сделка.

А на прошлой неделе, когда НАБУ задержало двух помощников Чернышева, он смылся за границу под видом командировки. И теперь по скайпу рассказывает на форумах, что будущее Украины – это люди.

Для понимания: Чернышев – личный друг Зеленского и Ермака. Он – единственный чиновник, приглашенный на юбилей Ермака на государственной даче Синегора в 2021 году (гостей туда доставляли вертолетами).

Также Чернышов - единственный член правительства, который во время карантина присутствовал на дне рождения Зеленского в 2021 году в квартире Миндича - того самого, который разворовал миллионы на трансформаторах для "Харьковоблэнерго" и недавно был задержан при попытке бежать за границу. Миндич вышел из СИЗО под залог 8 млн. грн. А Чернышев выступает по скайпу из Чехии.

Министр по скайпу. Это настоящая находка для бункерно-несгибаемых властей. Все, кто воруют миллионами, но дружат с Первым, могут управлять Украиной дистанционно. Почему нет? Виртуальные власти, виртуальные герои.

Будущее Украины – это люди, которым мародеры по скайпу рассказывают, какими несокрушимыми нужно быть под ракетными обстрелами.