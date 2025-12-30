19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
Олег Саакян політолог info@regionews.ua
30 грудня 2025, 23:03

Трамп і далі готовий ставити себе на місце Путіна, а Україну – поруч із собою

30 грудня 2025, 23:03
Читайте также на русском языке
Замість висновку про переговори
Замість висновку про переговори
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Трамп і далі готовий ставити себе на місце путіна, а Україну – поруч із собою. Він із задоволенням звинуватив би Україну у зриві переговорів, але не може. Він може й має можливість будь-якої миті звинуватити РФ, але не хоче. Тому й надалі імітуватиме власні "перемоги" та те, що "росія хоче успіху України".

Зеленському та Україні вдається маневрувати: погоджуватися на другорядні поступки, поступки з умовами та залишати запобіжники (референдум, вибори, голосування гарантій у Конгресі), з розумінням, що це радше імітація переговорного процесу. Фактично Україні вдалося виграти тіло з 20 пунктів. Вони для нас погані, але неприйнятні для РФ у тій редакції, яка була запропонована. Підмінити, відкотити назад тощо росіянам так і не вдалося.

путіну ж вдається й далі тягнути час і "жити" в голові у Трампа. Він отримав запуск робочих груп. Він виграв загальну логіку (філософію) документу на старті, але програв конкретні пункти. Натомість тепер отримав шанс нав’язувати свою інтерпретацію.

Але нагадаю свою незмінну позицію: усе це – буря в трилітровій банці, яка має мало спільного з реальністю. Все ключове відбувається не в переговорах, а поза ними, у реальному світі. І по периметру залишиться те, що визначатиме порядок денний, коли "ложечки знайдуться" (тобто переговори проваляться).

Тож скажу парадоксальну річ: те, що "путін грає Трампом", у довгу перспективу може бути цілком робочою ситуацією для нас.

По-перше, це той самий "чарівний підсрачник", який отримала Європа, щоб нарешті почати реально рухатися і робити те, що давно потрібно.

По-друге, це стає вразливістю самого Путіна. Таку "іграшку" втрачати не можна, бо це вже про його персональну велич, про ризик підміни інструменту й цілі. Майже як Крим, який для РФ і вразливість, і валіза без ручки в умовах війни. Тож і "Трамп без ручки" цілком не фантастика.

По-третє, увесь позитивний ефект для РФ від його активності несталий і хиткий, як і все, що робить Трамп. Він тримається виключно на відкладеному негативі, на ефекті "стиснутої пружини", адже всі інші ключові суб’єкти виступають проти цих дій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Путін Дональд Трамп Володимир Зеленський США РФ Україна політика
Трамп прокоментував заяву президента РФ про атаку України на резиденцію Путіна
29 грудня 2025, 22:00
Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо України: Білий дім розкрив перші деталі
29 грудня 2025, 18:47
Зеленський відреагував на заяви РФ про "удар по резиденції": що сказав президент
29 грудня 2025, 18:20
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
На Одещині чоловік обдурив державу і отримував гроші на дитину двічі
30 грудня 2025, 22:55
Уродженець Донецька увійшов до рейтингу найдорожчих воротарів світу
30 грудня 2025, 22:39
Крали гроші з рахунків людей: у Дніпрі викрили шахрайські кол-центри
30 грудня 2025, 22:25
На Дніпропетровщині чоловік із ВІЛ зґвалтував малолітню дівчинку
30 грудня 2025, 21:55
В Одесі судили колишнього військового, який працював на росіян
30 грудня 2025, 21:15
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »