Замість висновку про переговори

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Трамп і далі готовий ставити себе на місце путіна, а Україну – поруч із собою. Він із задоволенням звинуватив би Україну у зриві переговорів, але не може. Він може й має можливість будь-якої миті звинуватити РФ, але не хоче. Тому й надалі імітуватиме власні "перемоги" та те, що "росія хоче успіху України".

Зеленському та Україні вдається маневрувати: погоджуватися на другорядні поступки, поступки з умовами та залишати запобіжники (референдум, вибори, голосування гарантій у Конгресі), з розумінням, що це радше імітація переговорного процесу. Фактично Україні вдалося виграти тіло з 20 пунктів. Вони для нас погані, але неприйнятні для РФ у тій редакції, яка була запропонована. Підмінити, відкотити назад тощо росіянам так і не вдалося.

путіну ж вдається й далі тягнути час і "жити" в голові у Трампа. Він отримав запуск робочих груп. Він виграв загальну логіку (філософію) документу на старті, але програв конкретні пункти. Натомість тепер отримав шанс нав’язувати свою інтерпретацію.

Але нагадаю свою незмінну позицію: усе це – буря в трилітровій банці, яка має мало спільного з реальністю. Все ключове відбувається не в переговорах, а поза ними, у реальному світі. І по периметру залишиться те, що визначатиме порядок денний, коли "ложечки знайдуться" (тобто переговори проваляться).

Тож скажу парадоксальну річ: те, що "путін грає Трампом", у довгу перспективу може бути цілком робочою ситуацією для нас.

По-перше, це той самий "чарівний підсрачник", який отримала Європа, щоб нарешті почати реально рухатися і робити те, що давно потрібно.

По-друге, це стає вразливістю самого Путіна. Таку "іграшку" втрачати не можна, бо це вже про його персональну велич, про ризик підміни інструменту й цілі. Майже як Крим, який для РФ і вразливість, і валіза без ручки в умовах війни. Тож і "Трамп без ручки" цілком не фантастика.

По-третє, увесь позитивний ефект для РФ від його активності несталий і хиткий, як і все, що робить Трамп. Він тримається виключно на відкладеному негативі, на ефекті "стиснутої пружини", адже всі інші ключові суб’єкти виступають проти цих дій.