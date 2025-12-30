Вместо заключения о переговорах

иллюстративное фото: из открытых источников

Трамп и дальше готов ставить себя на место путина, а Украину – рядом с собой. Он с удовольствием обвинил бы Украину в срыве переговоров, но не может. Он может и имеет возможность в любой момент обвинить РФ, но не хочет. Поэтому и дальше будет имитировать собственные "победы" и то, что "россия хочет успеха Украины".

Зеленскому и Украине удается маневрировать: соглашаться на второстепенные уступки, уступки с условиями и оставлять меры предосторожности (референдум, выборы, голосование гарантий в Конгрессе), понимая, что это скорее имитация переговорного процесса. Фактически Украине удалось выиграть тело из 20-ти пунктов. Они для нас плохи, но неприемлемы для РФ в редакции, которая была предложена. Подменить, откатить назад и тому подобное россиянам так и не удалось.

Путину же удается и дальше тянуть время и жить в голове у Трампа. Он получил запуск рабочих групп. Он выиграл всеобщую логику (философию) документа на старте, но проиграл конкретные пункты. Теперь же получил шанс навязывать свою интерпретацию.

Но напомню свою неизменную позицию: все это – буря в трехлитровой банке, имеющая мало общего с реальностью. Все ключевое происходит не в переговорах, а вне их, в реальном мире. И по периметру останется то, что будет определять повестку дня, когда "ложечки найдутся" (т.е. переговоры провалятся).

Так что скажу парадоксальную вещь: то, что "путин играет Трампом", в долгую перспективу может быть вполне рабочей ситуацией для нас.

Во-первых, это тот самый "волшебный подсрачник", который получила Европа, чтобы наконец-то начать реально двигаться и делать то, что давно нужно.

Во-вторых, это становится уязвимостью самого Путина. Такую "игрушку" терять нельзя, потому что это уже о его персональном величии, о риске подмены инструмента и цели. Почти как Крым, который для РФ и уязвимость, и чемодан без ручки в условиях войны. Так что и "Трамп без ручки" совершенно не фантастика.

В-третьих, весь положительный эффект для РФ от его активности неустойчив и зыбок, как и все, что делает Трамп. Он держится исключительно на отложенном негативе, эффекте "сжатой пружины", ведь все другие ключевые субъекты выступают против этих действий.