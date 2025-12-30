19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
15:42  30 декабря
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
Олег Саакян политолог
30 декабря 2025, 23:03

Трамп и дальше готов ставить себя на место Путина, а Украину – рядом с собой

30 декабря 2025, 23:03
Вместо заключения о переговорах
иллюстративное фото: из открытых источников
Трамп и дальше готов ставить себя на место путина, а Украину – рядом с собой. Он с удовольствием обвинил бы Украину в срыве переговоров, но не может. Он может и имеет возможность в любой момент обвинить РФ, но не хочет. Поэтому и дальше будет имитировать собственные "победы" и то, что "россия хочет успеха Украины".

Зеленскому и Украине удается маневрировать: соглашаться на второстепенные уступки, уступки с условиями и оставлять меры предосторожности (референдум, выборы, голосование гарантий в Конгрессе), понимая, что это скорее имитация переговорного процесса. Фактически Украине удалось выиграть тело из 20-ти пунктов. Они для нас плохи, но неприемлемы для РФ в редакции, которая была предложена. Подменить, откатить назад и тому подобное россиянам так и не удалось.

Путину же удается и дальше тянуть время и жить в голове у Трампа. Он получил запуск рабочих групп. Он выиграл всеобщую логику (философию) документа на старте, но проиграл конкретные пункты. Теперь же получил шанс навязывать свою интерпретацию.

Но напомню свою неизменную позицию: все это – буря в трехлитровой банке, имеющая мало общего с реальностью. Все ключевое происходит не в переговорах, а вне их, в реальном мире. И по периметру останется то, что будет определять повестку дня, когда "ложечки найдутся" (т.е. переговоры провалятся).

Так что скажу парадоксальную вещь: то, что "путин играет Трампом", в долгую перспективу может быть вполне рабочей ситуацией для нас.

Во-первых, это тот самый "волшебный подсрачник", который получила Европа, чтобы наконец-то начать реально двигаться и делать то, что давно нужно.

Во-вторых, это становится уязвимостью самого Путина. Такую "игрушку" терять нельзя, потому что это уже о его персональном величии, о риске подмены инструмента и цели. Почти как Крым, который для РФ и уязвимость, и чемодан без ручки в условиях войны. Так что и "Трамп без ручки" совершенно не фантастика.

В-третьих, весь положительный эффект для РФ от его активности неустойчив и зыбок, как и все, что делает Трамп. Он держится исключительно на отложенном негативе, эффекте "сжатой пружины", ведь все другие ключевые субъекты выступают против этих действий.

Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский США РФ Украина политика
30 декабря 2025
