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Марія Берлінська українська громадська діячка та волонтерка info@regionews.ua
01 серпня 2025, 10:39

Ніякої мільйонної армії в нас давно немає

01 серпня 2025, 10:39
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Давайте нарешті порахуємо математику війни
Давайте нарешті порахуємо математику війни
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Самі собі створили проблеми - і самі ж їх героїчно вирішили.

Тиждень часу на шоу щодо НАБУ, САП, і народного креативу на картонках.

В нас майже немає культури достойно визнавати помилки.

Як в дворі за гаражами - типу дав задню, значить засцяв, не пацан.

Тому діють правила мавпячих альфачів - залазити повище на пальму, бити всіх зверху палкою, істерично кричати, але ні в якому разі не визнати, що був не правий.

Бо страшно. Бо якщо визнаєш - можуть подумати, що слабак.

Але це правило діє тільки в примітивних племен.

Там, де все ок з освітою - визнати помилку - прояв реальної сили. Всі люди помиляються.

Але тільки справді сильні не бояться це визнавати і виправляти.

Цей тиждень був корисним, бо одразу видно і всіх політичних тварин.

Для котрих, це було не про чесне визнання помилки, а про тваринний страх, теплу кар'єру і безпринципну кон'юнктуру.

Як хто голосує в парламенті, як і хто пробує використовувати протести у власних політичних іграх.

Як можна перевзуватися в повітрі, між натисканням кнопок.

Не менш важливо - створено прецедент. Перший великий і успішний протест за час повномасштабної війни.

Плюс бонусом став важливий практичний доказ - навіть під час масштабної війни в нас таки працює демократія і свобода слова.

А тепер, коли голови депутатів пораховані - давайте нарешті порахуємо математику війни.

За моїми оцінками ми маємо приблизно такі цифри в день:

  • Загиблі: до 300.
  • Поранені: до 750.
  • СЗЧ: до 500.
  • Орієнтовно в день: 1550.
  • Орієнтовно в місяць: 46 500.
  • Мобілізовані: до 20 000.

Отже ми йдемо в мінус 26 500 на місяць.

Мінус 318 000 на рік.

Навіть якщо цю цифру одразу поділити на два (легкопоранені повертаються, частина з СЗЧ теж) - все одно буде вражаюча цифра.

Мінус 159 000 на рік. І ніякої мільйонної армії в нас давно немає, доречі.

Дні звісно бувають різні, цифри усередненні і орієнтовні.

Доступу до секретних документів не маю. В основі елементарна логіка, спілкування з багатьма підрозділами і відкриті джерела.

Ще раз: мінус 159 000 на рік.

Ворог йде орієнтовно в плюс 9-10 тисяч на місяць.

Тобто плюс 120 тисяч в рік. І це ще ніякої мобілізації вони толком навіть не починали.

Поки ми рахуємо скільки депутатів міняють позицію за тиждень.

Пора рахувати, скільки депутатів залишаться в Києві, коли ворог буде знову стояти під столицею.

Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися вже цієї зими.

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