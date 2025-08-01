Никакой миллионной армии у нас давно нет

Давайте наконец посчитаем математику войны

Давайте наконец посчитаем математику войны

иллюстративное фото: из открытых источников

Сами себе создали проблемы – и сами же их героически решили.

Неделя времени на шоу по НАБУ, САП и народному креативу на картонках.

У нас почти нет культуры достойно признавать ошибки.

Как во дворе за гаражами – типа дал заднюю, значит застел, не пацан.

Поэтому действуют правила обезьяньих альфачей – залезать повищище на пальму, бить всех сверху палкой, истерически кричать, но ни в коем случае не признать, что был не прав.

Потому что страшно. Потому что если признаешь, могут подумать, что слабак.

Но это правило действует только у примитивных племен.

Там, где все ок с образованием – признать ошибку – проявление реальной силы. Все люди ошибаются.

Но только действительно сильные не боятся признавать и исправлять.

Эта неделя была полезна, потому что сразу видно и всех политических животных.

Для которых это было не о честном признании ошибки, а о животном страхе, теплой карьере и беспринципной конъюнктуре.

Как кто голосует в парламенте, как и кто пытается использовать протесты в собственных политических играх.

Как можно переобуваться в воздухе между нажатием кнопок.

Не менее важно – создан прецедент. Первый крупный и успешный протест за время полномасштабной войны.

Плюс бонусом стало важное практическое доказательство – даже во время масштабной войны у нас таки работает демократия и свобода слова.

А теперь, когда председатели депутатов сочтены – давайте наконец посчитаем математику войны.

По моим оценкам, мы имеем примерно такие цифры в день:

Погибшие: до 300 человек.

Ранены: до 750.

СВЧ: до 500.

Примерно в день: 1550.

Ориентировочно в месяц: 46500.

Мобилизированные: до 20000.

Так что мы идем в минус 26 500 в месяц.

Минус 318 тысяч в год.

Даже если эту цифру сразу разделить на два (легко раненые возвращаются, часть из СЗЧ тоже) – все равно будет поразительная цифра.

Минус 159 тысяч в год. И никакой миллионной армии у нас давно нет, к слову.

Дни, конечно, бывают разные, цифры усредненные и ориентировочные.

Доступа к секретным документам нет. В основе элементарная логика, общение со многими подразделениями и открытые источники.

Еще раз: минус 159 тысяч в год.

Враг идет ориентировочно в плюс 9-10 тысяч в месяц.

То есть плюс 120 тысяч в год. И это еще никакой мобилизации они даже толком не начинали.

Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю.

Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей.

Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой.