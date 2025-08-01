Никакой миллионной армии у нас давно нет
Сами себе создали проблемы – и сами же их героически решили.
Неделя времени на шоу по НАБУ, САП и народному креативу на картонках.
У нас почти нет культуры достойно признавать ошибки.
Как во дворе за гаражами – типа дал заднюю, значит застел, не пацан.
Поэтому действуют правила обезьяньих альфачей – залезать повищище на пальму, бить всех сверху палкой, истерически кричать, но ни в коем случае не признать, что был не прав.
Потому что страшно. Потому что если признаешь, могут подумать, что слабак.
Но это правило действует только у примитивных племен.
Там, где все ок с образованием – признать ошибку – проявление реальной силы. Все люди ошибаются.
Но только действительно сильные не боятся признавать и исправлять.
Эта неделя была полезна, потому что сразу видно и всех политических животных.
Для которых это было не о честном признании ошибки, а о животном страхе, теплой карьере и беспринципной конъюнктуре.
Как кто голосует в парламенте, как и кто пытается использовать протесты в собственных политических играх.
Как можно переобуваться в воздухе между нажатием кнопок.
Не менее важно – создан прецедент. Первый крупный и успешный протест за время полномасштабной войны.
Плюс бонусом стало важное практическое доказательство – даже во время масштабной войны у нас таки работает демократия и свобода слова.
А теперь, когда председатели депутатов сочтены – давайте наконец посчитаем математику войны.
По моим оценкам, мы имеем примерно такие цифры в день:
- Погибшие: до 300 человек.
- Ранены: до 750.
- СВЧ: до 500.
- Примерно в день: 1550.
- Ориентировочно в месяц: 46500.
- Мобилизированные: до 20000.
Так что мы идем в минус 26 500 в месяц.
Минус 318 тысяч в год.
Даже если эту цифру сразу разделить на два (легко раненые возвращаются, часть из СЗЧ тоже) – все равно будет поразительная цифра.
Минус 159 тысяч в год. И никакой миллионной армии у нас давно нет, к слову.
Дни, конечно, бывают разные, цифры усредненные и ориентировочные.
Доступа к секретным документам нет. В основе элементарная логика, общение со многими подразделениями и открытые источники.
Еще раз: минус 159 тысяч в год.
Враг идет ориентировочно в плюс 9-10 тысяч в месяц.
То есть плюс 120 тысяч в год. И это еще никакой мобилизации они даже толком не начинали.
Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю.
Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей.
Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой.