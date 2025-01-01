Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України

Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України

фото: facebook.com/bezuhlamariana

Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували (!) — вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж "Петріоти" ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі.

Цікаво, як сьогодні брехав Президентові Сирський. Невже ще діє? А якщо потрапить прямо в кабінет? Чи стане це тією "червоною лінією", після якої "совків" на чолі з російським за ментальністю генералом нарешті виженуть геть?

Вікно 2025 року відкрилось, але воно дуже вузьке.