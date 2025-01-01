"Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України
Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України
Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України
Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували (!) — вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж "Петріоти" ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі.
Цікаво, як сьогодні брехав Президентові Сирський. Невже ще діє? А якщо потрапить прямо в кабінет? Чи стане це тією "червоною лінією", після якої "совків" на чолі з російським за ментальністю генералом нарешті виженуть геть?
Вікно 2025 року відкрилось, але воно дуже вузьке.
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