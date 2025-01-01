Нет, не ракеты, "Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента Украины

Нет, не ракеты, "Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис Президента Украины

фото: facebook.com/bezuhlamariana

Это следствие системных, задавненных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили (!) — не говоря уже о других городах. Доходит до абсурдных ситуаций по Украине, когда те же "Петриоты" ставят в противоположную сторону. До сих пор. Не перемещают. До сих пор.

Интересно, как сегодня лгал Президенту Сырский. Неужели еще действует? А если попадет прямо в кабинет? Станет ли это той "красной линией", после которой "совков" во главе с российским по ментальности генералом наконец-то выгонят вон?

Окно 2025 открылось, но оно очень узкое.