На Херсонщині через ворожі обстріли загинула жінка і п'ятеро людей поранені
Упродовж 30 вересня російські війська атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та дронами різного типу. Внаслідок обстрілів загинула 77-річна жінка, ще п’ятеро цивільних дістали поранення
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, станом на 17:30 внаслідок російських атак одна людина загинула, ще п’ятеро цивільних постраждали.
Нововоронцовку російські військові двічі обстріляли з артилерії. Унаслідок цих атак загинула 77-річна місцева жителька. Ще троє людей дістали поранення.
У Херсоні двоє цивільних постраждали внаслідок скидання вибухівки з безпілотників.
Також через російські обстріли пошкоджені приватні житлові будинки.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, раніше у Городні Чернігівського району поблизу житлової забудови виявили бойову частину російського ударного безпілотника.