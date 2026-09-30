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30 вересня 2026, 21:09

На Київщині через ворожі обстріли загинули 17 людей, понад 80 поранені

30 вересня 2026, 21:09
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Фото: Київська обласна прокуратура
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У вересні 2026 року на території Київської області зареєстрували понад 330 кримінальних правопорушень, пов’язаних із російськими обстрілами. Внаслідок атак загинули 17 цивільних, ще понад 80 людей дістали поранення

Про це розповів заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар, передає RegioNews.

Протягом вересня на Київщині також пошкоджено та зруйновано понад 60 складських, логістичних і виробничих об’єктів.

"За кожною цифрою людське життя, зруйнований або пошкоджений будинок, понівечене майно, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. І кожен такий факт має бути належним чином зафіксований", — наголосив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

За його словами, лише протягом останньої доби Київщина кілька разів зазнала ракетно-дронових атак. Внаслідок ударів є поранені, загинув 14-річний хлопчик, також пошкоджена інфраструктура.

Після кожної атаки прокурори та слідчі оглядають місця влучань і падіння уламків, фіксують пошкодження та вилучають речові докази. Правоохоронці встановлюють тип застосованого озброєння і траєкторію його польоту, допитують свідків та потерпілих, а також документують шкоду, завдану цивільному населенню та інфраструктурі.

У вересні Київська обласна прокуратура скерувала до суду два обвинувальні акти щодо трьох військовослужбовців Збройних сил РФ, яких обвинувачують у вчиненні воєнних злочинів на території Київщини.

Загалом від початку 2026 року до суду направили 11 обвинувальних актів щодо 14 російських військовослужбовців.

"Наше завдання — не лише встановити сам факт обстрілу. Ми маємо з’ясувати, яку зброю застосували, звідки її запустили, якою була траєкторія, який об’єкт став ціллю, яких наслідків завдано і, головне, встановити конкретних осіб, які стоять за кожним воєнним злочином", — зазначив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

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