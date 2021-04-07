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Кирилл Сазонов политолог [email protected]
07 апреля 2021, 14:05 54

Украинский локдаун все более носит характер бессмысленной игры

07 апреля 2021, 14:05 54
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Всем уже понятно, что только массовая вакцинация поможет выйти из этого клинча
Всем уже понятно, что только массовая вакцинация поможет выйти из этого клинча
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В США собираются за лето вакцинировать всех желающих и отменять маски. В Израиле применяют уже вовсю паспорта вакцинирования. С которыми можно ходить на концерт или в кафе. Евросоюз идет по этому же пути. У нас все не так. Мы усиливаем карантинные запреты для непродовольственного ритейла, закрываем рынки и детские площадки со спортзалами. Единственная правильная новость за последнее время - заявление Зеленского о соглашении по закупке 10 млн вакцин Pfizer. Остальное больше напоминает имитацию. Закрыли рынки? Очень "умное" решение. Уж они на воздухе представляли наименьшую угрозу. И где купить нормальных овощей, зелени, курицу? А что делать тем, кто все это выращивает, продает и на этом зарабатывает и кормит семью?

Самое смешное, что потихонечку, для "своих" или "по звонку" все уже работает. На карантинные мероприятия власти малый бизнес забил и работает полулегально - выживать людям как-то надо. Страдают те, кого проще ловить и штрафовать. Их прикрыть проще. То есть крупный непродовольственный ритейл типа "Эпицентра" (минус 34 тысячи рабочих мест, минус занятые на производстве их продукции и в логистике). Ребята - весна! Сезон дач, огородов, строительства, ремонтов. Вы же этих людей оставляете без необходимых материалов. Страдают небольшие отели и базы отдыха (трудно посчитать количество новых безработных). Одни таксисты счастливы. Но это ненадолго - рано или поздно клиенты заметно обеднеют.

В Израиле и ЕС уже работают зеленые паспорта для вакцинированных. США идут по этому пути. В жизнь людей возвращаются концерты, кафе, туризм. ВАКЦИНА! 10 млн доз Pfizer – это отлично, но не забываем про AstraZeneca и тот же "Джонсон и Джонсон". Что там с китайской? А магазины, торговые сети и прочие спортзалы оставьте в покое.

вакцина коронавирус локдаун штраф бизнес

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