Украинский локдаун все более носит характер бессмысленной игры

Всем уже понятно, что только массовая вакцинация поможет выйти из этого клинча

Всем уже понятно, что только массовая вакцинация поможет выйти из этого клинча

В США собираются за лето вакцинировать всех желающих и отменять маски. В Израиле применяют уже вовсю паспорта вакцинирования. С которыми можно ходить на концерт или в кафе. Евросоюз идет по этому же пути. У нас все не так. Мы усиливаем карантинные запреты для непродовольственного ритейла, закрываем рынки и детские площадки со спортзалами. Единственная правильная новость за последнее время - заявление Зеленского о соглашении по закупке 10 млн вакцин Pfizer. Остальное больше напоминает имитацию. Закрыли рынки? Очень "умное" решение. Уж они на воздухе представляли наименьшую угрозу. И где купить нормальных овощей, зелени, курицу? А что делать тем, кто все это выращивает, продает и на этом зарабатывает и кормит семью?

Самое смешное, что потихонечку, для "своих" или "по звонку" все уже работает. На карантинные мероприятия власти малый бизнес забил и работает полулегально - выживать людям как-то надо. Страдают те, кого проще ловить и штрафовать. Их прикрыть проще. То есть крупный непродовольственный ритейл типа "Эпицентра" (минус 34 тысячи рабочих мест, минус занятые на производстве их продукции и в логистике). Ребята - весна! Сезон дач, огородов, строительства, ремонтов. Вы же этих людей оставляете без необходимых материалов. Страдают небольшие отели и базы отдыха (трудно посчитать количество новых безработных). Одни таксисты счастливы. Но это ненадолго - рано или поздно клиенты заметно обеднеют.

В Израиле и ЕС уже работают зеленые паспорта для вакцинированных. США идут по этому пути. В жизнь людей возвращаются концерты, кафе, туризм. ВАКЦИНА! 10 млн доз Pfizer – это отлично, но не забываем про AstraZeneca и тот же "Джонсон и Джонсон". Что там с китайской? А магазины, торговые сети и прочие спортзалы оставьте в покое.