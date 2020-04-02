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Ірина Медушевська
блогер
02 квітня 2020, 18:43 9

Про відставку Шостого

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02 квітня 2020, 18:43 9
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А мені подобається, що ви проколюєтеся і не сумуєте, високоповажні мої жителі українського сегмента Королівства.
Фото: president.gov.ua
А мені подобається, що ви проколюєтеся і не сумуєте, високоповажні мої жителі українського сегмента Королівства.

Емоційний наш зв'язок важливий і я дуже ціную його. Так, всі розгублені і налякані, так, за приколами приховуєте свій страх, це нормально. Тут ще важливо, що всі практично за відставку Шостого, але я ось з жахом думаю, а хто йому на зміну йде? Популістський популіст? І пандемію здолає, і пенсії підвищить, і війну з голови Шостого візьме і закінчить... Потрібно думати хоч на три кроки вперед, я вже мовчу про п'ять кроків. Але ніхто не думає. А чому, власне? Ми ж не ідіоти? Або таки да, ідіоти ... Діти взяли владу, рулять азартно, їм же дорослі дозволили. Закінчили розчулення дитячими витівками? Слава ті, Господи! А тепер як нам бути? Усілякі філософи, коучери та інші фахівці околовсяческих наук зараз знімають вершки, час такий, о, ще астрологи і екстрасенси вийшли на арену. Ні-ні-ні, ми це вже проходили! Я б мізки Шостому на місце вставила, і нехай собі президентствує, але він же сам по навибирав чорти кого в найближче оточення! І хто йому дохтор?


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