Об отставке Шестого

А мне нравится, что вы прикалываетесь и не унываете, досточтимые мои жители украинского сегмента Королевства.

Фото: president.gov.ua

А мне нравится, что вы прикалываетесь и не унываете, досточтимые мои жители украинского сегмента Королевства.

Эмоциональная наша связь важна и я очень ценю её. Да, все растеряны и напуганы, да, за приколами скрываете свой страх, это нормально. Тут еще важно, что все практически за отставку Шестого, но я вот с ужасом думаю, а хто ему на смену идет? Популистический популист? И пандемию одолеет, и пенсии повысит, и войну из головы Шестого возьмёт и закончит... Нужно думать хоть на три шага вперед, я уже молчу о пяти шагах. Но никто не думает. А почему, собственно? Мы же не идиоты? Или таки да, идиоты... Дети взяли власть, рулят азартно, им же взрослые разрешили. Закончили умиление детишкиными проказами? Слава те, Господи! А теперь как нам быть? Всяческие философы, коучеры и прочие специалисты околовсяческих наук сейчас снимают сливки, время такое, о, еще астрологи и экстрасенсы вышли на арену. Не-не-не, мы это уже проходили! Я бы мозги Шестому на место вставила, и пусть себе президенствует, но он же сам понавыбирал черти кого в ближний круг! И хто ему дохтор?

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