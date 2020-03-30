Будка Авакова: навіщо ОПЗЖ лякає Полтаву Кивою

Через "карантинні" події останніх тижнів українці і думати забули про прийдешні вибори до місцевих рад. А от цьогорічні вибори про нас із вами не забувають. Ви цього не відчуваєте? Але ж і ховрашка не бачите, а він таки є

Фото: facebook.com/kivailya/

Через "карантинні" події останніх тижнів українці і думати забули про прийдешні вибори до місцевих рад. А от цьогорічні вибори про нас із вами не забувають. Ви цього не відчуваєте? Але ж і ховрашка не бачите, а він таки є

Одразу після того, як нібито просто під час сесійного засідання у Верховній Раді спростував міф про те, що на долоні за певних обставин може вирости волосся, народний депутат Ілля Кива очолив Полтавський міський партійний осередок "Опозиційної платформи – За життя". До цього міську організацію партії контролював колишній Полтавський міський голова Олександр Мамай. На противагу йому, новообраний очільник полтавської ОПЗЖ заявив, що для переформатування міської партійної структури шукає інтелігентних та досвідчених людей, бо саме таких у нашій країні нині не вистачає. Без сумніву, Іллі Киві щодо цього видніше. Більше того, людей інтелігентних і з досвідом вочевидь знайшли для благородної мети одразу, бо, щойно оновивши міський осередок, заявили про участь у прийдешніх виборах до місцевих рад, пообіцявши надати "пакет необхідних реформ з чітким механізмом їх реалізації", аби "поліпшити кожен сантиметр Полтави". Кількадесят сантиметрів покращили одразу ж – навпроти своєї громадської приймальні, майже перегородивши тротуар, встановили так званий "Пункт охорони й громадського правопорядку": кіоск з написом "Під патронатом МВС".

Кива vs будка

Отож, інтелігентність та досвід дали результат – тимчасова споруда з подібним написом з’явилась у Полтаві вперше. Швидше за все, будка мала виконувати функцію відлякування хуліганів (хто б там роздивлявся, чи всередині охоронець, чи бабуся з пиріжками, чи взагалі нікого) – після візиту до Полтави лідерів ОПЗЖ нардепів Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича та одноголосного обрання головою міського осередку Іллі Киви офіс політичної сили облили червоною фарбою та обписали образливими написами. І якось, мабуть, так випадково сталося, що відео правопорушення негайно виклав у соцмережі Сергій Чередніченко – громадський активіст, екс-депутат Полтавської міської ради, голова СПУ, яку до нього очолював (збіг, не інакше!) Ілля Кива.

Чиєю без перебільшення геніальною (принаймні з точки зору піару призабутої у Полтаві політичної сили) ідеєю було встановлення будки – не надто важливо. Важливо те, що у обласній поліції ні про кіоск, ні про патронат МВС нічого не знали; до Полтавської міської ради заявки на розміщення тимчасової споруди, яку у Полтаві одразу охрестили "будка Киви", на той час не надходило – і про одне, і про інше дізнавалося полтавське видання "Коло" . Тим часом, начальник інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом обласного центру Антон Тонконог тому ж таки виданню "Коло" зауважив, що саме Сергій Чередніченко відстоює думку, що споруда не потребує дозволів, бо вона не МАФ, а передбачена для охорони, а згодом – для політичної агітації.

То чия будка стояла перед полтавським офісом ОПЗЖ? І, головне, для чого: хотіли, як краще, а вийшло як вийшло, чи перед прийдешніми виборами до місцевих рад вирішили хайпонути для піару політичної сили?

ОПЗЖ vs Нові Санжари?

Про те, що паніку у Нових Санжарах спровокували з Полтави на замовлення ОПЗЖ і партії Шарія, написало, провівши відповідне розслідування, видання "Ліга.net" . За їхніми висновками, першим про те, що евакуйованих з Китаю везуть до санаторію "Нові Санжари", повідомив громадський активіст, екс-депутат Полтавської міської ради, голова СПУ Сергій Чередніченко (от справжній політик – де б що не сталося, він завжди в авангарді!). Його стосунок до ОПЗЖ простежують через уродженця Полтави Іллю Киву. Якщо вони справді працюють у тандемі, то у цьому є логіка. Та і для Сергія Чередніченка профіт перед місцевими виборами очевидний – роль захисника інтересів пересічних мешканців завжди давала електоральні бонуси.

Та чи правда це? Сам Сергій Чередніченко усе спростовує.

Тим не менше, розслідувачі "Ліги" зробили висновок, що Сергій Чередніченко "за дивним збігом обставин" виявився прихильником і проросійського блогера Анатолія Шарія, і соратника Януковича Андрія Портнова. Але ж бути чиїмось прихильником у нашій країні не заборонено?

До слова, Сергій Чередніченко на минулих парламентських виборах балотувався по 144 округу. Передаючи свої повноваження голови СПУ, Ілля Кива зазначив, що їхні політичні погляди збігаються, тому вони прийняли пропозицію приєднатися до ОПЗЖ. З огляду на це, ньюзмейкерство Сергія Чередніченка щодо "розгону" паніки у Нових Санжарах хоч і не доведене, але видається цілком імовірним. Тим більше, що Міністр МВС України Арсен Аваков теж вважає, що до подій у Нових Санжарах можуть бути причетні політики.

На що розраховувала ОПЗЖ, роздмухуючи паніку у Н.Санжарах? Як мінімум, на те, щоб за умови, коли би новосанжарцям вдалося не пустити до селища евакуйованих з Китаю, перед місцевими виборами сказати: "Це ми допомогли захистити інтереси мешканцям Нових Санжар". Не спрацювало? Ну, ні – то й ні.

Що спрацює наступного разу – спрогнозувати важко. Адже нинішня влада чи не щодня "подає м’ячик на ракетку". Приміром, так: у лютому людей, що два тижні пробули на обсервації в Китаї, поселяють знову на обсервацію, але уже у Нових Санжарах, проводячи щодо цього чи не суперсекретну операцію. Потім же щодо тисяч людей, що повертаються додому з-за кордону, ніякої обсервації не вимагають (лише підписи про самоізоляцію, якої ніхто не контролює), хоч обсерваційні пункти визначені у кожній з областей...

Що ж до "будки Киви", то її у Полтаві прибрали акурат під час сумнозвісних подій у Нових Санжарах – 20 лютого.

Де і коли вона з’явиться знову? І з якою метою?