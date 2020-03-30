Будка Авакова: зачем ОПЗЖ пугает Потаву Кивой

Из-за "карантинных" событий последних недель украинцы и думать забыли о грядущих выборах в местные советы. А вот нынешние выборы о нас с вами не забывают. Вы этого не чувствуете? Но ведь и суслика не видите, а он таки есть

Фото: facebook.com/kivailya/

Из-за "карантинных" событий последних недель украинцы и думать забыли о грядущих выборах в местные советы. А вот нынешние выборы о нас с вами не забывают. Вы этого не чувствуете? Но ведь и суслика не видите, а он таки есть

Сразу после того, как якобы прямо во время сессионного заседания в Верховной Раде опроверг миф о том, что на ладони при определенных обстоятельствах могут вырасти волосы, народный депутат Илья Кива возглавил Полтавский городской партийный центр "Оппозиционной платформы – За жизнь". До этого городскую организацию партии контролировал бывший Полтавский городской голова Александр Мамай. В противовес ему, новоизбранный глава полтавской ОПЗЖ заявил, что для переформатирования городской партийной структуры ищет интеллигентных и опытных людей, потому что именно таких в нашей стране сейчас не хватает. Без сомнения, Илье Киве виднее. Более того, людей интеллигентных и с опытом очевидно нашли для благородной цели сразу, потому что, только обновив городскую ячейку заявили об участии в предстоящих выборах в местные советы, пообещав предоставить "пакет необходимых реформ с четким механизмом их реализации", чтобы "улучшить каждый сантиметр Полтавы". Несколько десятков сантиметров улучшили сразу же – напротив своей общественной приемной, почти перегородив тротуар, установили так называемый "Пункт охраны общественного правопорядка": киоск с надписью "Под патронатом МВД".

Кива vs будка

Итак, интеллигентность и опыт дали результат – временная постройка с подобной надписью появилась в Полтаве впервые. Скорее всего, будка должна была выполнять функцию отпугивания хулиганов (кто бы там смотрел, внутри охранник, бабушка с пирожками, или вообще никого) – после визита в Полтаву лидеров ОПЗЖ нардепов Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и единогласного избрания председателем городского отделения Ильи Кивы офис политической силы облили красной краской и исписали оскорбительными надписями. И как-то, видимо, так случайно получилось, что видео правонарушения немедленно выложил в соцсети Сергей Чередниченко – общественный активист, экс-депутат Полтавского городского совета, председатель СПУ, которую до него возглавлял (совпадение, не иначе!) Илья Кива.

Чьей без преувеличения гениальной (по крайней мере с точки зрения пиара подзабытой в Полтаве политической силы) идеей было установление будки – не слишком важно. Важно то, что в областной полиции ни про интернет, ни про патронат МВД ничего не знали. В Полтавский городской совет заявки на размещение временного сооружения, которое в Полтаве сразу окрестили "будка Кивы", на то время не поступало – и об одном, и о другом узнавало полтавское издание "Коло" . Тем временем, начальник инспекции по контролю за благоустройством и санитарным состоянием областного центра Антон Тонконог тому же изданию "Коло" отметил, что именно Сергей Чередниченко отстаивает мнение, что сооружение не требует разрешений, потому что она не МАФ, а предусмотрено для охраны, а впоследствии – для политической агитации.

Так чья же будка стояла перед полтавским офисом ОПЗЖ? И, главное, для чего: хотели, как лучше, а получилось как получилось, перед грядущими выборами в местные советы решили хайпонуть для пиара политической силы?

ОПЗЖ vs Новые Санжары?

О том, что панику в Новых Санжарах спровоцировали из Полтавы на заказ ОПЗЖ и партии Шария, написало, проведя соответствующее расследование, издание "Лига.net" . По их выводам, первым о том, что эвакуированных из Китая везут в санаторий "Новые Санжары", сообщил общественный активист, экс-депутат Полтавского городского совета, председатель СПУ Сергей Чередниченко (вот настоящий политик – где бы что не случилось, он всегда в авангарде!). Его отношение к ОПЗЖ прослеживаются через уроженца Полтавы Илью Киву. Если они действительно работают в тандеме, то в этом есть логика. Да и для Сергея Чередниченко профит перед местными выборами очевиден – роль защитника интересов рядовых жителей всегда давала электоральные бонусы.

Правда ли это? Сам Сергей Чередниченко все спростовує.

Тем не менее, расследователи "Лиги" сделали вывод, что Сергей Чередниченко "по странному стечению обстоятельств" оказался сторонником и пророссийского блогера Анатолия Шария, и соратника Януковича Андрея Портнова. Но быть чьим-то сторонником в нашей стране не запрещено?

К слову, Сергей Чередниченко на прошлых парламентских выборах баллотировался по 144 округу. Передавая свои полномочия председателя СПУ, Илье Киве отметил, что их политические взгляды совпадают, поэтому они приняли предложение присоединиться к ОПЗЖ. Учитывая это, ньюзмейкерство Сергея Чередниченко относительно "разгона" паники в Новых Санжарах хоть и не доказано, но представляется вполне вероятным. Тем более, что Министр МВД Украины Арсен Аваков тоже считает, что до событий в Новых Санжарах могут быть причастны политики.

На что рассчитывала ОПЗЖ, раздувая панику в Н.Санжарах? Как минимум, на то, чтобы при условии, когда бы новосанжарцям удалось не пустить в поселок эвакуированных из Китая, перед местными выборами сказать: "Это мы помогли защитить интересы жителям Новых Санжар". Не сработало? Ну, нет – так нет.

Что сработает в следующий раз – спрогнозировать трудно. Ведь нынешняя власть едва ли не ежедневно "подает мячик на ракетку". К примеру, так: в феврале людей, что две недели пробыли на обсервации в Китае, поселят снова на обсервацию, но уже в Новых Санжарах, проводя чуть ли не суперсекретную операцию. Опять же насчет тысяч людей, возвращающихся домой из-за границы, никакой обсервации не требуют (только подписи о самоизоляции, которую никто не контролирует), хотя обсервационные пункты определены в каждой из областей...

Что же до "будки Кивы", то ее в Полтаве убрали аккурат во время печальноизвестных событий в Новых Санжарах – 20 февраля.

Где и когда она появится снова? И с какой целью?