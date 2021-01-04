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Ігор Попов Політичний експерт [email protected]
04 січня 2021, 12:45 8

Чому трудові мігранти мають право ставити вимоги українському уряду

04 січня 2021, 12:45 8
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Трудові мігранти у 2020-м пересилали до України по 1 млрд доларів щомісяця, за даними Нацбанку. 12 мільярдів доларів на рік, і це лише офіційні перекази, до яких треба додати передачі готівки через бусики та знайомих. Обсяг переказів фактично не зменшився навіть в умовах карантинів та закритих кордонів.
Трудові мігранти у 2020-м пересилали до України по 1 млрд доларів щомісяця, за даними Нацбанку. 12 мільярдів доларів на рік, і це лише офіційні перекази, до яких треба додати передачі готівки через бусики та знайомих. Обсяг переказів фактично не зменшився навіть в умовах карантинів та закритих кордонів.
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Це більше, ніж кредити МВФ, "приватні позики в єврооблігації" та інвестиції українських олігархів разом узяті. Це більше, ніж прибутки від експорту зернових чи металургії. Держава повинна запускати спеціальні програми по підтримці наших трудових мігрантів, а не лише обіцяти в майбутньому створити умови для їх повернення.

В Польщі, до прикладу, має працювати десяток консульських установ, і в кожному - повноцінний український ЦНАП, де можна розв'язувати адміністративні питання. І відділення українського банку чи системи грошових переказів із найнижчим відсотком і без дурних питань про походження коштів.

А трудові мігранти мають набагато більше моральних прав ставити умови і вимоги українському уряду, аніж МВФ. Щодо реформ, оподаткування, легалізації капіталів і реальної боротьби з топ-корупцією.

МВФ гроші кредит уряд Нацбанк трудові мігранти
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