Чому трудові мігранти мають право ставити вимоги українському уряду
Це більше, ніж кредити МВФ, "приватні позики в єврооблігації" та інвестиції українських олігархів разом узяті. Це більше, ніж прибутки від експорту зернових чи металургії. Держава повинна запускати спеціальні програми по підтримці наших трудових мігрантів, а не лише обіцяти в майбутньому створити умови для їх повернення.
В Польщі, до прикладу, має працювати десяток консульських установ, і в кожному - повноцінний український ЦНАП, де можна розв'язувати адміністративні питання. І відділення українського банку чи системи грошових переказів із найнижчим відсотком і без дурних питань про походження коштів.
А трудові мігранти мають набагато більше моральних прав ставити умови і вимоги українському уряду, аніж МВФ. Щодо реформ, оподаткування, легалізації капіталів і реальної боротьби з топ-корупцією.