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Игорь Попов Политический эксперт [email protected]
04 января 2021, 12:45 22

Почему трудовые мигранты имеют право ставить требования украинскому правительству

04 января 2021, 12:45 22
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Трудовые мигранты в 2020-м пересылали в Украину по 1 млрд долларов ежемесячно, по данным Нацбанка. 12 миллиардов долларов в год, и это только официальные переводы, к которым надо добавить передачи наличных денег бусиками и знакомыми. Объем переводов фактически не уменьшился даже в условиях карантинов и закрытых границ.
Трудовые мигранты в 2020-м пересылали в Украину по 1 млрд долларов ежемесячно, по данным Нацбанка. 12 миллиардов долларов в год, и это только официальные переводы, к которым надо добавить передачи наличных денег бусиками и знакомыми. Объем переводов фактически не уменьшился даже в условиях карантинов и закрытых границ.
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Это больше, чем кредиты МВФ, "частные займы в еврооблигации" и инвестиции украинских олигархов вместе взятые. Это больше, чем доходы от экспорта зерновых или металлургии. Государство должно запускать специальные программы по поддержке наших трудовых мигрантов, а не только обещать в будущем создать условия для их возвращения.

В Польше, к примеру, должен работать десяток консульских учреждений, и в каждом - полноценный украинский ЦПАУ, где можно решать административные вопросы. И отделение украинского банка или системы денежных переводов с самым низким процентом и без глупых вопросов о происхождении средств.

А трудовые мигранты имеют гораздо больше моральных прав ставить условия и требования украинскому правительству, чем МВФ. Относительно реформ, налогообложения, легализации капиталов и реальной борьбы с топ-коррупцией.

МВФ деньги кредит правительство Нацбанк трудовые мигранты
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