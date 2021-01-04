Почему трудовые мигранты имеют право ставить требования украинскому правительству

Трудовые мигранты в 2020-м пересылали в Украину по 1 млрд долларов ежемесячно, по данным Нацбанка. 12 миллиардов долларов в год, и это только официальные переводы, к которым надо добавить передачи наличных денег бусиками и знакомыми. Объем переводов фактически не уменьшился даже в условиях карантинов и закрытых границ.

Трудовые мигранты в 2020-м пересылали в Украину по 1 млрд долларов ежемесячно, по данным Нацбанка. 12 миллиардов долларов в год, и это только официальные переводы, к которым надо добавить передачи наличных денег бусиками и знакомыми. Объем переводов фактически не уменьшился даже в условиях карантинов и закрытых границ.

Это больше, чем кредиты МВФ, "частные займы в еврооблигации" и инвестиции украинских олигархов вместе взятые. Это больше, чем доходы от экспорта зерновых или металлургии. Государство должно запускать специальные программы по поддержке наших трудовых мигрантов, а не только обещать в будущем создать условия для их возвращения. В Польше, к примеру, должен работать десяток консульских учреждений, и в каждом - полноценный украинский ЦПАУ, где можно решать административные вопросы. И отделение украинского банка или системы денежных переводов с самым низким процентом и без глупых вопросов о происхождении средств. А трудовые мигранты имеют гораздо больше моральных прав ставить условия и требования украинскому правительству, чем МВФ. Относительно реформ, налогообложения, легализации капиталов и реальной борьбы с топ-коррупцией.

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