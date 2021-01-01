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01 січня 2021, 18:37 5

Відсьогодні в Україні діятимуть нові умови подання документів на субсидію: подробиці

01 січня 2021, 18:37 5
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Ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який момент
Ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який момент
Фото з відкритих джерел
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Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами. Управління соцзахисту припинить особистий прийом громадян з 1 січня 2021 року.

Як пише RegioNews, про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Як зазначила Лазебна, заяву можна подати у місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або в додатку "Дія". Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян.

"Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які повинні приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями", - повідомила Лазебна.

Водночас для тих трьох мільйонів людей, які вже є в програмі, нічого не змінюється.

"Ми автоматично повністю перепризначили близько трьох мільйонів домогосподарств субсидії", - сказала вона.

Отримати допомогу можна і в тому випадку, якщо в родині хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за півроку, як було раніше.

Лазебна повідомила, ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який момент.

Українські громадяни, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії.

"Ми не будемо звертати уваги цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики заявили, що отримувачі субсидій не відчуватимуть підвищення тарифів та нагадали, як буде нараховуватись пільга.

Кабмін Україна субсидія Міністерство уряд
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