З 1 січня в Україні відтерміновуються касові апарати для ФОПів

Відповідний закон прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати

Відповідний закон прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати

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В Україні 1 січня відстрочили касові апарати для ФОПів. Відповідний закон повністю набрав чинності.

Як пише RegioNews, документ був опублікований у виданні "Голос України" 9 грудня, а на наступний день частково набрав чинності.

А сьогодні, 1 січня 2021 року, він набрав чинності повною мірою.

Цей закон відстрочив до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати (МЗ), встановленої на початок року.

для першої групи - 167 розмірів МЗ замість 1 млн гривень;

для другої групи - 834 розміру МЗ замість 5 млн гривень;

для третьої групи - 1167 розмірів МЗ замість 7 млн ​​гривень.

Так званого кешбеку не буде. Виключаються норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу.

Скасували й штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО)

До 1 січня 2022 року продовжили застосування знижених розмірів фінсанкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО/ПРРО при проведенні розрахункових операцій.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування обовязкового застосування РРО № 1017-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня 2020 року.