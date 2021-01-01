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01 січня 2021, 11:45 11

З 1 січня в Україні відтерміновуються касові апарати для ФОПів

01 січня 2021, 11:45 11
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Відповідний закон прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати
Відповідний закон прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати
Фото з відкритих джерел
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В Україні 1 січня відстрочили касові апарати для ФОПів. Відповідний закон повністю набрав чинності.

Як пише RegioNews, документ був опублікований у виданні "Голос України" 9 грудня, а на наступний день частково набрав чинності.

А сьогодні, 1 січня 2021 року, він набрав чинності повною мірою.

Цей закон відстрочив до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати (МЗ), встановленої на початок року.

  • для першої групи - 167 розмірів МЗ замість 1 млн гривень;
  • для другої групи - 834 розміру МЗ замість 5 млн гривень;
  • для третьої групи - 1167 розмірів МЗ замість 7 млн ​​гривень.

Так званого кешбеку не буде. Виключаються норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу.

Скасували й штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО)

До 1 січня 2022 року продовжили застосування знижених розмірів фінсанкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО/ПРРО при проведенні розрахункових операцій.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування обовязкового застосування РРО № 1017-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня 2020 року.

Україна гроші податок підприємці ФОП
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