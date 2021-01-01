З 1 січня в Україні відтерміновуються касові апарати для ФОПів
В Україні 1 січня відстрочили касові апарати для ФОПів. Відповідний закон повністю набрав чинності.
Як пише RegioNews, документ був опублікований у виданні "Голос України" 9 грудня, а на наступний день частково набрав чинності.
А сьогодні, 1 січня 2021 року, він набрав чинності повною мірою.
Цей закон відстрочив до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.
Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати (МЗ), встановленої на початок року.
- для першої групи - 167 розмірів МЗ замість 1 млн гривень;
- для другої групи - 834 розміру МЗ замість 5 млн гривень;
- для третьої групи - 1167 розмірів МЗ замість 7 млн гривень.
Так званого кешбеку не буде. Виключаються норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу.
Скасували й штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО)
До 1 січня 2022 року продовжили застосування знижених розмірів фінсанкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО/ПРРО при проведенні розрахункових операцій.
Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування обовязкового застосування РРО № 1017-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня 2020 року.