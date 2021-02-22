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Олена Дяченко політичний експерт [email protected]
22 лютого 2021, 16:45 7

Недовакцина і цілий міністр у ролі вантажника

22 лютого 2021, 16:45 7
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Господи, який сором з цією індійською недовакциною і цілим міністром в ролі вантажника. Більший, ніж із зустріччю на державному рівні порожнього літака з трьома масками
Господи, який сором з цією індійською недовакциною і цілим міністром в ролі вантажника. Більший, ніж із зустріччю на державному рівні порожнього літака з трьома масками
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Це заради неї парламент голосував зміни в закон про лікарські засоби, що дозволяє завозити і реєструвати до завершення клінічних досліджень і без сертифікації, виходить. В умови вписали "Якщо її закуповують або дозволили розвинені країни". Перелік країн почали з США, ЄС, Швейцарії, і тепер зрозуміло, навіщо вписали і Індію. Ясно ж, що незрозумілий генерик не закуповують розвинені країни, а тільки дозволила Індія як виробник.

Да і в закон дописали - крім вакцин агресора. Тобто що завгодно, навіть індійська бурда, але не російська вакцина. І тепер у суспільства точно виникне питання про російську вакцину, якого могло не виникнути у разі закупівлі наприклад Файзера. Тому що менеджери і державники.

Двісті вісімдесят мандатів використовували при голосуванні для того, щоб це незрозуміло що колоти українцям. Натомість британська компанія-посередник Crown agents (ніхто ж не перевіряв там бенефіціарів) знову запрацює, бережи королеву.

До речі індійські копії Кабміну, монобільшості і РНБО обійдуться бюджету дешевше, будуть не такими похмурими, а шкодити будуть менше, плюс головна вигода аутсорса - вони будуть далеко.

коронавірус вакцина парламент Максим Степанов депутати

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