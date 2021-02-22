Недовакцина и целый министр в роли грузчика

Господи, какой стыд с этой индийской недовакциной и целым министром в роли грузчика. Больший даже, чем со встречей на государственном уровне пустого самолета с тремя масками

Господи, какой стыд с этой индийской недовакциной и целым министром в роли грузчика. Больший даже, чем со встречей на государственном уровне пустого самолета с тремя масками

Это ради нее парламент голосовал изменения в закон о лекарственных средствах, разрешающий завозить и регистрировать до завершения клинических исследований и без сертификации, получается. В условия вписали "Если ее закупают или разрешили развитые страны". Перечень стран начали с США, ЕС, Швейцарии, и теперь понятно, зачем вписали и Индию. Ясно ведь, что непонятный генерик не закупают развитые страны, а только разрешила Индия как производитель. Да и в закон дописали - кроме вакцин агрессора. То есть что попало, даже индийская бурда, но не русская вакцина. И теперь у общества точно возникнет вопрос о русской вакцине, которого могло не возникнуть в случае закупки например Файзера. Потому что менеджеры и государственники. Двести восемьдесят мандатов использовали при голосовании для того, чтобы это непонятно что колоть украинцам. Зато британская компания-посредник Crown agents (никто ж не проверял там бенефициаров) снова заработает, храни королеву. Кстати индийские копии Кабмина, монобольшинства и СНБО обойдутся бюджету дешевле, будут не такими унылыми, а вредить будут меньше, плюс главная выгода аутсорса - они будут далеко.

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