Таких як Гриневецький не можна допускати до державної служби

Володимир Зеленський призначив керівником адміністрації Одеської області людину, яку не можна призначати на будь-яку посаду

Володимир Зеленський призначив керівником адміністрації Одеської області людину, яку не можна призначати на будь-яку посаду

Згідно закону "Про очищення влади", ухвалення якого ми домоглися у 2014 році, впродовж 10 років заборонено призначати на посади, зокрема, і всіх колишніх комуністичних керівників.

Сергій Гриневецький був першим секретарем Роздільнянського райкому Компартії і за законом є люстрованим, який би папірець він не приніс. Його участь у сепаратистському з'їзді у Сєвєродонецьку у 2004 році, як і голосування за "диктаторські закони" у 2014 році лише підтвердили, що таких не можна допускати до державної служби. Нинішній Президент, який обіцяв привести нових людей, продовжує повертати старі забруднені "кадри". Гальмуючи розвиток цілої країни. У регіоні, що має особливе значення для незалежності України