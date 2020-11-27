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Єгор Соболєв народний депутат [email protected]
27 листопада 2020, 22:47 3

Таких як Гриневецький не можна допускати до державної служби

27 листопада 2020, 22:47 3
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Згідно закону "Про очищення влади", ухвалення якого ми домоглися у 2014 році, впродовж 10 років заборонено призначати на посади, зокрема, і всіх колишніх комуністичних керівників.

Сергій Гриневецький був першим секретарем Роздільнянського райкому Компартії і за законом є люстрованим, який би папірець він не приніс. Його участь у сепаратистському з'їзді у Сєвєродонецьку у 2004 році, як і голосування за "диктаторські закони" у 2014 році лише підтвердили, що таких не можна допускати до державної служби. Нинішній Президент, який обіцяв привести нових людей, продовжує повертати старі забруднені "кадри". Гальмуючи розвиток цілої країни. У регіоні, що має особливе значення для незалежності України

призначення президент люстрація ОДА Одеська область
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