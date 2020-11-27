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Егор Соболев народный депутат [email protected]
27 ноября 2020, 22:47 14

Таких как Гриневецкий нельзя допускать к государственной службе

27 ноября 2020, 22:47 14
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Согласно закону "Об очищении власти", принятия которого мы добились в 2014 году, на протяжении 10 лет запрещено назначать на должности, в частности, и всех бывших коммунистических руководителей.

Сергей Гриневецкий был первым секретарем Раздельнянского райкома Компартии и по закону является люстрированным, какую бы бумажку он не принес. Его участие в сепаратистском съезде в Северодонецке в 2004 году, как и голосование за "диктаторские законы" в 2014 году лишь подтвердили, что таких нельзя допускать к государственной службе. Нынешний Президент, который обещал привести новых людей, продолжает возвращать старые загрязненные "кадры". Тормозя развитие целой страны. В регионе, что имеет особое значение для независимости Украины

назначение президент люстрация ОГА Одесская область
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