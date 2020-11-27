Таких как Гриневецкий нельзя допускать к государственной службе

Владимир Зеленский назначил руководителем администрации Одесской области человека, которго нельзя назначать на любую должность

Владимир Зеленский назначил руководителем администрации Одесской области человека, которго нельзя назначать на любую должность

Согласно закону "Об очищении власти", принятия которого мы добились в 2014 году, на протяжении 10 лет запрещено назначать на должности, в частности, и всех бывших коммунистических руководителей.

Сергей Гриневецкий был первым секретарем Раздельнянского райкома Компартии и по закону является люстрированным, какую бы бумажку он не принес. Его участие в сепаратистском съезде в Северодонецке в 2004 году, как и голосование за "диктаторские законы" в 2014 году лишь подтвердили, что таких нельзя допускать к государственной службе. Нынешний Президент, который обещал привести новых людей, продолжает возвращать старые загрязненные "кадры". Тормозя развитие целой страны. В регионе, что имеет особое значение для независимости Украины